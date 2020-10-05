На Камчатці загинули тисячі тварин, багато людей постраждали від опіків слизових, а в мережі опублікували відео плям від нафтопродуктів на воді. Попри це влада запевняє, що, мовляв, були якісь там проблеми, але все вже добре, бо "океан самоочистився".

Губернатор Камчатського краю у Росії Володимир Солодов у своєму інстаграмі розповів про ситуацію в Авачинській бухті (саме там сталася екологічна катастрофа через забруднення води, найімовірніше, нафтопродуктами).

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За словами Солодова, "Камчатка в порядку", ситуація там "нормальна" і "сприятлива". А все завдяки океану.

Люди відпочивають на березі моря. І загалом ситуація нормалізується – завдяки унікальній здатності океану до самовідновлення,

– заявив губернатор у відео.

І додав, що влада буде домагатися "повноцінного та досконального вивчення" причин забруднення, проби води будуть вивчати "в кращих лабораторіях" і так далі.

Солодову у коментарях дописувачі резонно звернули увагу, що наявність людей на пляжі аж ніяк не може свідчити про "нормальну" ситуацію після всього того, що сталося. Губернатор на ці закиди наразі не відповів.

Коротко про катастрофу на Камчатці у Росії

На півострові Камчатка в Росії сталося екологічне лихо:

2 жовтня стало відомо, що тисячі морських істот (риби, молюски, птахи й навіть ссавці) викинулися на берег та загинули через витік нафтопродуктів.

Буквально наступного дня блогер Юрій Дудь опублікував від ео з вертольота, де чітко помітно чорну рідину у воді затоки. Фактично це довело, що в акваторію потрапили нафтопродукти.

акваторію потрапили нафтопродукти. Також відомо й про багатьох постраждалих людей, у яких опіки слизових оболонок з'явилися після прогулянок пляжем. А також і про місцевих серферів, які скаржилися на погіршення зору.

Тисячі мертвих тварин виявили на узбережжі Авачинської затоки: розташування на карті