Роботи у конвертерному цеху меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест розпочаті в березні.

Завершення цієї масштабної модернізації заплановано на друге півріччя 2021 року, а інвестиції в реалізацію проєкту складають 204 млн грн.

У конвертерному цеху меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест ведеться реконструкція системи аспірації ділянки сипучих і феросплавів, щоб мінімізувати концентрацію пилу. Роботи на ділянці ведуть фахівці підрядної організації.

Станом на сьогодні вже змонтовано 58 локальних фільтрів з 166 запланованих, які відповідають європейським вимогам щодо очисних споруд. Надалі вони будуть працювати на всіх перевантажувальних вузлах, а контролювати систему аспірації буде автоматична система.

Така система аспірації дозволить зменшити втрати матеріалів і викиди в атмосферу зводяться до мінімуму.

Група Метінвест щорічно збільшує інвестиції в екомодернізацію промислових об'єктів. Покроково ведеться реконструкція меткомбінату, ми планомірно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Для цього в виробничих цехах встановлюємо сучасні системи аспірації, що відповідають суворим європейським вимогам до очисних споруд,

– підкреслив генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Енвер Цкітішвілі.

Нагадаємо, що в конвертерному цеху комбінату "Азовсталь" Групи Метінвест в цьому році реалізовано низку інших важливих екологічних проєктів.