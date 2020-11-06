Уряд 6 листопада представив результати аудиту держави за 30 років. Його проводили для розробки національної економічної стратегії до 2030 року.

Аудит показав, що Україна має значну частку невикористаного потенціалу економіки. Про це розповіли на презентації уряду, повідомляє 24 канал.

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Які результати аудиту

Україна має 85% невикористаного потенціалу землі. Проте вартість землі значно нижча європейської.

Проте вартість землі значно нижча європейської. В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ, які не розробляють. В Кабміні зауважили, що розроблять наразі лише 4632 родовища. Тому загалом у цій сфері є 409 мільярдів доларів невикористаного потенціалу.

Невикористаний потенціал водних ресурсів становить 12 млрд доларів. Стан щодо зрошення наразі у 5 разів менший від потенціалу.

Крім цього, в Україні є 40 мільярдів доларів невикористаного потенціалу лісів . В Кабміні наголосили, що площа лісів в Україні більша, ніж у Польщі, однак виробництво меблів значно нижче.

. В Кабміні наголосили, що площа лісів в Україні більша, ніж у Польщі, однак виробництво меблів значно нижче. Невикористаний потенціал в торговій сфері – 407 мільярдів доларів.

В Україні недостатньо реалізований потенціал щодо технологічності виробництва. Хоча у металургії, мінеральних продуктах та агропродукції потенціал досить високий.

Також 63 мільярди доларів невикористаного потенціалу виявили у питанні інвестицій.

Чому уряд вирішив провести аудит

Кабмін оприлюднив національну економічну стратегію до 2030 року. Раніше її створення анонсував президент Володимир Зеленський. Саме для розробки стратегії уряд провів аудит держави.

Уряд презентував результати аудиту, дивіться відео: