Сьогодні ситуація у світовій економіці є набагато кращою, аніж була у червні. Світ потихеньку починає виходити з кризи, однак "сходження" буде довгим.

Світова економіка починає виходити з глибокої кризи

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Її слова пролунали 6 жовтня під час виступу в Лондонській школі економіки, передає пресслужба МВФ.

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За словами Георгієвої, у другому кварталі 2020 року відбулося безпрецедентне зниження світової економічної активності. Тоді протягом декількох тижнів приблизно 85% світової економіки перебувало в режимі самоізоляції.

У червні МВФ прогнозував сильне скорочення світового ВВП в 2020 році. Сьогодні ситуація має менш похмурий вигляд. За нашою новою оцінкою, динаміка в другому та третьому кварталах була дещо кращою, ніж очікували. Це дозволило трохи підвищити наш світовий прогноз на 2020 рік. А в 2021 році ми, як і раніше, прогнозуємо часткове та нерівномірне відновлення,

– зауважила вона.

За словами керівниці МВФ, цього вдалося досягти значною мірою завдяки надзвичайним заходам політики, що обмежила потенційний спад у світовій економіці.

Так, уряди надали бюджетну підтримку домашнім господарствам і компаніям в розмірі у щонайменше 12 трильйонів доларів.

Водночас безпрецедентні заходи грошово-кредитної політики підтримують кредитування, допомагаючи мільйонам компаній зберегти свій бізнес.

Проте деякі країни змогли зробити більше, ніж інші, додала Георгієва.

Багато країн з розвиненою економікою, зокрема США та Єврозона, також переживають надзвичайно болісний спад, але менш важкий, ніж очікували.

А країни з ринком, що формується, країни з низькими доходами та вразливі держави, як і раніше, перебувають у нестабільній ситуації.

У зв'язку з цим моя основна теза полягає в тому, що світова економіка починає виходити з глибокої кризи. Але це лихо ще далеко не закінчилося. На всі країни тепер очікує те, що я б назвала "довгим сходженням", – важкий підйом, який буде тривалим, нерівномірним і пов'язаним з невизначеністю. А також невдачами,

– констатувала Георгієва.

Протидія кризі та досягнення змін: які кроки слід робити далі

Також вона назвала чотири невідкладних пріоритети щодо протидії кризі:

захищати здоров'я людей,

спрямовуючи кошти на лікування, тестування та відстеження контактів;

уникати передчасного припинення підтримуючих заходів політики,

проводити гнучку та орієнтовану на перспективу податково-бюджетну політику,

вирішувати проблему заборгованості – особливо в країнах з низькими доходами.

"Потрібно знаходити нові стежки до вершини. Ми не можемо просто відтворювати колишню економіку з її низькими темпами зростання. Тому нам необхідні глибокі реформи для побудови більш сталої економіки, яка буде більш екологічною, більш раціональною, більш всеосяжною та більш динамічною", – підкреслила директор-розпорядник МВФ.

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За її словами, власне на це треба направити масштабні інвестиції, які будуть потрібними для досягнення впевненого та стійкого відновлення.