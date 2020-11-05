Якщо до кінця року діятиме тривалий локдаун, то падіння економіки в 2021 році різко прискориться. Зокрема, у річному вираженні воно може становити 5,6% замість прогнозованих 4,8%.

В Огляді економічної активності на сайті Міністерства економіки спрогнозували рівень падіння економіки у випадку погіршення до кінця 2020 року ситуації з коронавірусом.

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Наразі міністерство залишає незмінним прогноз скорочення ВВП на рівні 4,8%. Водночас скорочення в 4 кварталі прогнозують на рівні 3,0%. Однак такі цифри будуть актуальні, якщо ситуація з пандемією COVID-19 в Україні і світі не погіршиться.

Проте, якщо буде тривалий локдаун, то падіння ВВП в 4 кварталі може виявитися значно більшим – на рівні 6,0%. У такому випадку за підсумками року падіння очікують на рівні 5,6%.

Зверніть увагу! Раніше повідомлялося, що падіння в базових галузях економіки України прискорилося в чотири рази. За інформацією НБУ, падіння індексу виробництва базових галузей сталося насамперед через відчутне падіння в сільському господарстві.