Що буде з економікою України у випадку введення локдауну: пояснення Мінекономіки
Якщо до кінця року діятиме тривалий локдаун, то падіння економіки в 2021 році різко прискориться. Зокрема, у річному вираженні воно може становити 5,6% замість прогнозованих 4,8%.
В Огляді економічної активності на сайті Міністерства економіки спрогнозували рівень падіння економіки у випадку погіршення до кінця 2020 року ситуації з коронавірусом.
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Наразі міністерство залишає незмінним прогноз скорочення ВВП на рівні 4,8%. Водночас скорочення в 4 кварталі прогнозують на рівні 3,0%. Однак такі цифри будуть актуальні, якщо ситуація з пандемією COVID-19 в Україні і світі не погіршиться.
Проте, якщо буде тривалий локдаун, то падіння ВВП в 4 кварталі може виявитися значно більшим – на рівні 6,0%. У такому випадку за підсумками року падіння очікують на рівні 5,6%.
Що таке локдаун?Це жорстка форма карантину, яка обмежує вільне пересування в межах та за її межами. При локдауні нормально функціонувати можуть лише організації, що надають основні потреби та послуги. Про те, чи можуть ввести локдаун в Україні, читайте за посиланням.
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