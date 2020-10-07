У 2020 році ВВП в Україні скоротиться на 5,5%. Водночас пришвидшиться інфляція та зросте відношення держборгу до ВПП. Такі прогнози дає Світовий банк.

ВВП України: прогноз Світового банку

Як підкреслили у Світовому банку порівняно з червневим прогноз ВВП на 2020 рік погіршено на 2%, а на 2021 рік – на 1,5%. Тут додають, що падіння буде значним, але внутрішній попит відновлюється.

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Крім того, українська економіка увійшла в коронакризу сильнішою та більш підготовленою завдяки зваженій монетарній і фіскальній політикам попередніх років.

У Світовому банку підкреслюють, що потреби України у фінансуванні залишаються значними. Тому дуже важливо продовжувати реформи, "щоб зміцнити впевненість інвесторів і підтримати відновлення економіки".

Згідно з прогнозом, Україні доведеться відновити деякі карантинні обмеження через другу хвилю коронавірусу. Також у Світовому банку очікують, що реформи будуть повільнішими.

Україна як і раніше розраховує залучити 2,9 мільярда доларів офіційного фінансування (від МВФ, СБ та ЄС) до кінця року. Якщо виділення цих коштів затримається, уряду доведеться або витрачати менше, або займати більше всередині країни,

– підкреслюють у Світовому банку.

Фахівці у перспективі очікують, що в 2021 році темпи зростання залишаться скромними та становитимуть 1,5%. Водночас зростання пришвидшиться приблизно до 3,7% до 2023 року.

Прогнози Світового банку щодо інфляції в України

У 2020 році пришвидшиться до 4,8% (в 2019-му була 4,1%).

У 2021 – 2022 роках буде на рівні 5%.

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Яким буде відношення держборгу до ВВП

2020 рік – зросте до 62% (в 2019-му – 50,4%).

2021 рік – знизиться до 58,9%.

2020 рік – знизиться до 56,8%.

Що про це думають експерти

Економіст Гліб Вишлінський зазначив, що криза є звичним явищем для українців, тому скорочення ВВП на 5,5% не є несподіванкою. За його словами, на початку пандемії в Україні прогнозували набагато гірші показники падіння економіки. "Тому 5,5% – це скоріше хороша новина", – зазначив експерт. Він заявив, що за відносно високі етапи економічної активності українці платять швидкими темпами поширення COVID-19. Як підкреслив експер, до кінця не зрозуміло, чи мають сенс економічні обмеження, адже ніхто не знає, коли буде вакцина проти коронавірусу. Також Вишлінський зазначив, що цьогорічне падіння ВВП прогнозоване, адже економічна активність через карантинні обмеження знизилась.

Світовий банк дає невтішні пояснення, які стосуються економічної політики України щодо захисту правовладдя, боротьби з корупцією тощо. Тобто це різні чинники, які стримують інвестиції в українську економіку,

– додав Вишлінський.

На думку експерта, через їхню нестачу українська економіка, починаючи з 2016 року, зростала слабкими темпами. З цих причин Світовий банк прогнозує низькі темпи її відновлення наступного року. Як зазначив економіст, банківська система так само не має можливості кредитувати економіку на повну силу через високу частку проблемних боргів.