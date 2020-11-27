Економіка України не впаде на понад 5%, – Ковалів про ситуацію з COVID-19
Через пандемію коронавірусу економіка України у 2020 році знизиться не більш ніж на 5%. Це оптимістичніший показник, аніж очікували.
До початку історії з COVID-19 експерти прогнозували зростання економіки на 4%. Про це заявила заступник голови Офісу Президента України Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує 24 канал.
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Однак після спалаху пандемії прогноз скорегували до падіння на 7%.
Що ще сказала Ковалів
- Вже за місяць до кінця 2020 року можна зробити висновок, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими.
- Економіка України не впаде на понад 5%.
- 2% різниці у ВВП – це досить суттєвий показник для України.
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