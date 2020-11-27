Через пандемію коронавірусу економіка України у 2020 році знизиться не більш ніж на 5%. Це оптимістичніший показник, аніж очікували.

До початку історії з COVID-19 експерти прогнозували зростання економіки на 4%. Про це заявила заступник голови Офісу Президента України Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує 24 канал.

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Однак після спалаху пандемії прогноз скорегували до падіння на 7%.

Що ще сказала Ковалів

Вже за місяць до кінця 2020 року можна зробити висновок, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими.

Економіка України не впаде на понад 5%.

2% різниці у ВВП – це досить суттєвий показник для України.

Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу Україна суттєво скоротила свій експорт товарів до країн ЄС (на 16%). Також скоротився й імпорт товарів (на 10,5%). Сальдо зовнішньої торгівлі України перейшло у від'ємний коефіцієнт. Детальніше читайте тут.