Ексберкутівець не служитиме у поліції: МВС позиватиметься до суду
-
Міністерство внутрішніх справ і Нацполіція виступають проти того, щоб екскомандир "Беркуту" Віктор Шаповалов служив у поліції. У відомстві наголосили, що будуть позиватися до суду.
І МВС, і Нацполіція блокуватимуть відновлення на посаді Шаповалова. Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у твіттері.
До теми Суд у Харкові поновив на посаді беркутівця, якого звинувачували у розстрілі на Майдані
Як написав Шевченко, відомства оскаржать рішення Харківського окружного адміністративного суду.
Він (Шаповалов – 24 канал) не служитиме в лавах поліції – таким там не місце,
– написав представник МВС.
Справа Віктора Шаповалова
- Ексберкутівець перебував під вартою з 2015 року разом із командиром харківського полку "Беркуту" Лукашем і рядовим спецпідрозділу Єфіміним, які підозрюються у причетності до розстрілів 18 лютого на Євромайдані.
- У листопаді 2019 року Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти й відтоді він перебуває на волі.
Поділитися новиною