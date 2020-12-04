Міністерство внутрішніх справ і Нацполіція виступають проти того, щоб екскомандир "Беркуту" Віктор Шаповалов служив у поліції. У відомстві наголосили, що будуть позиватися до суду.

І МВС, і Нацполіція блокуватимуть відновлення на посаді Шаповалова. Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у твіттері.

До теми Суд у Харкові поновив на посаді беркутівця, якого звинувачували у розстрілі на Майдані

Як написав Шевченко, відомства оскаржать рішення Харківського окружного адміністративного суду.

Він (Шаповалов – 24 канал) не служитиме в лавах поліції – таким там не місце,

– написав представник МВС.

Зверніть увагу! Віктору Шаповалову інкримінують перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року. Шаповалов не визнає своєї вини в тяжких злочинах, але погоджується, що незаконно поводився зі зброєю.

Справа Віктора Шаповалова

Ексберкутівець перебував під вартою з 2015 року разом із командиром харківського полку "Беркуту" Лукашем і рядовим спецпідрозділу Єфіміним, які підозрюються у причетності до розстрілів 18 лютого на Євромайдані.

Лукашем і рядовим спецпідрозділу Єфіміним, які підозрюються у причетності до розстрілів 18 лютого на Євромайдані. У листопаді 2019 року Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти й відтоді він перебуває на волі.