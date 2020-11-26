Ексберкутівець, якого підозрюють у розстрілах Майдану, через суд поновлюється в поліції
Колишній беркутівець Олександр Маринченко через суд намагається поновитися на службі в поліції. Паралельно він проходить у справі, в якій правоохоронці розслідують убивство 48 людей на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.
Захист Олександра Маринченка подав позов про поновлення в поліції до Окружного адміністративного суду Києва. Про це розповів його адвокат Стефан Решко в коментарі "Громадському".
До слова Суд оголосив у міжнародний розшук беркутівців, яких Україна віддала під час обміну бойовикам
Його звільнили через прогул буцімто через те, що він після 29 грудня 2019 року не вийшов на роботу. А його після 29 грудня доправили під контролем України до лінії розмежування,
– пояснив захисник ексберкутівця.
Крім того, адвокат прокоментував і ситуацію з ще одним ексберкутівцем Сергієм Тамтурою, який також пішов шляхом Маринченка – його обміняли, але після обміну він повернувся з окупованого Донбасу в Київ.
Стефан Решко пояснив, що Тамтура сам пішов з поліції, а ось Маринченка навіть не звільняли, а лише відсторонили на час, поки тривав розслідування.
"Суд позов зареєстрував за спрощеним розглядом без виклику й повідомлення сторін. Коли розпочнеться розгляд – поки невідомо", – розповів адвокат.
Коротко про Олександра Маринченка:
- Він входить до п'ятірки колишніх беркутівців – разом з Павлом Аброськіним, Сергієм Зінченком, Олегом Янішевським і Сергієм Тамтурою – яких підозрюють у вбивстві 48 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
- Усі вони перебували на лаві підсудних, але так і не встигли отримати вироки. Україна відпустила їх до бойовиків у межах обміну 29 грудня 2019 року.
- Вже через 2 місяці після обміну Сергій Тамтура й Олександр Маринченко вирішили повернутися до Києва. Судову справу проти них не закривали.
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