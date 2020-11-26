Колишній беркутівець Олександр Маринченко через суд намагається поновитися на службі в поліції. Паралельно він проходить у справі, в якій правоохоронці розслідують убивство 48 людей на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.

Захист Олександра Маринченка подав позов про поновлення в поліції до Окружного адміністративного суду Києва. Про це розповів його адвокат Стефан Решко в коментарі "Громадському".

До слова Суд оголосив у міжнародний розшук беркутівців, яких Україна віддала під час обміну бойовикам

Його звільнили через прогул буцімто через те, що він після 29 грудня 2019 року не вийшов на роботу. А його після 29 грудня доправили під контролем України до лінії розмежування,

– пояснив захисник ексберкутівця.

Крім того, адвокат прокоментував і ситуацію з ще одним ексберкутівцем Сергієм Тамтурою, який також пішов шляхом Маринченка – його обміняли, але після обміну він повернувся з окупованого Донбасу в Київ.

Стефан Решко пояснив, що Тамтура сам пішов з поліції, а ось Маринченка навіть не звільняли, а лише відсторонили на час, поки тривав розслідування.

"Суд позов зареєстрував за спрощеним розглядом без виклику й повідомлення сторін. Коли розпочнеться розгляд – поки невідомо", – розповів адвокат.

Коротко про Олександра Маринченка: