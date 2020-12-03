Білоруські журналісти виявили серед ОМОНівців, які розганяють мирні протести, колишніх бійців українського спецпідрозділу "Беркут". Під час Революції Гідності беркутівці жорстко били та калічили українів на Майдані.

Після закінчення подій Євромайдану, більшість екссиловиків втекли з країни. Деякі з них наразі проходять службу у спецпідрозділах Білорусі. Про це мовиться у розслідуванні білоруського видання "Новы Час".

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Що відомо про ексберкутівців, які служать в Білорусі

Автор розслідування Денис Івашин проводить розслідування ще з 2017 року. За 3 роки йому вдалося ідентифікувати постаті деяких українських силовиків, які після подій Революції Гідності перейшли на службу в Білорусь.

Зокрема, журналісти опублікували нові дані про двох втікачів миколаївського підрозділу "Беркута", яких перекинули в Київ для "зачистки протестів на Майдані".

Серед них:

Дмитро Анцзупов – капітан спецназу в Мінську;

Анатолій Примак – боєць мінського спецназу, посів друге місце на чемпіонаті з рукопашного бою серед білоруських правоохоронців.



Дмитро Анцзупов, Анатолій Примак / Колаж 24 каналу

Журналісти у своєму розслідування також назвали декілька інших імен беркутівців з України, що служать в ОМОНі. Всі вони ще раніше брали участь в розгоні різних мирних протестів у країні, а також у затриманні опозиціонерів.

Ексберкутівці отримали білоруське громадянство

В ефірі каналу "Настоящее время" редактор білоруської відділу міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Денис Івашин розповів, що проходити службу в білоруських спецпідрозділах можуть тільки громадяни Білорусі.

Під час вивчення законодавства, я зрозумів, що їм видали абсолютно незаконно громадянство. Не було для цього ніяких умов, коли вони ще втікали у 2014 році з території України,

– пояснив він.

За його словами, українських силовиків взяли на службу в спецназ внаслідок порушення білоруського законодавства.

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