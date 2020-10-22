Володимира Балуха, якого госпіталізували після побиття у Києві понад місяць тому, виписали з лікарні. Тепер на колишнього бранця Кремля чекає реабілітація.

Балух вже не у лікарні – після понад місяця госпіталізації його відпустили додому. Про це у фейсбуці повідомила волонтерка Наталя Лютікова.

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Усім, хто хвилювався, молився, вірив і чекав, вітання від Володимира Балуха. Його виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості,

– написала Лютікова.

За її словами, тепер час на реабілітацію та підготовку до відновлення. Найближчі місяці Балуха чекає "багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни".



Володимира Балуха виписали з лікарні / Фото з фейсбуку Наталі Лютікової

Зверніть увагу! Звільненого з російської в’язниці політв’язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня. 19 вересня Дніпровський районний суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у нападі.