Апеляційний суд Варшави підтримав продовження арешту колишньому главі Укравтодору Славоміру Новаку. Він залишатиться у СІЗО щонайменше до січня 2021 року.

Судді вважають, що зібрані прокуратурою докази, значною мірою обґрунтовують дії підозрюваних, через які їм висунули обвинувачення. Про це повідомляє РАР, посилаючись на слова речника Апеляційної прокуратури у Варшаві Єжи Ледера.

Раніше Польща продовжила арешт ексглави Укравтодору Новака

Водночас прокуратура скасувала тимчасовий арешт ще одного обвинуваченого у справі – Яцека П.

Що відомо про Славоміра Новака