Ексглава Укравтодору Новак залишається за ґратами до січня
Апеляційний суд Варшави підтримав продовження арешту колишньому главі Укравтодору Славоміру Новаку. Він залишатиться у СІЗО щонайменше до січня 2021 року.
Судді вважають, що зібрані прокуратурою докази, значною мірою обґрунтовують дії підозрюваних, через які їм висунули обвинувачення. Про це повідомляє РАР, посилаючись на слова речника Апеляційної прокуратури у Варшаві Єжи Ледера.
Раніше Польща продовжила арешт ексглави Укравтодору Новака
Водночас прокуратура скасувала тимчасовий арешт ще одного обвинуваченого у справі – Яцека П.
Що відомо про Славоміра Новака
- Колишнього міністра транспорту Польщі та ексголову Укравтодору затримали 22 липня у Польщі. Його звинувачують у корупції.
- Проти Нова розпочали розслідування як в Україні, так і в Польщі.
- За даними слідства, затриманий нібито займався злочинною діяльність на посаді голови Укравтодору.
- Підозру вручили ще 5 особам – 2 громадянам Польщі, іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору, а також ексрадниці виконувачці обов'язків голови Укравтодору.
Поділитися новиною