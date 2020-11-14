У Вірменії заарештували Артура Ванецяна – колишнього голову Служби нацбезпеки країни. Йому інкримінують організацію замаху на життя прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Силовики провели обшуки в помешканні та офісі Ванецяна

Наразі Ванецян очолює опозиційну партію "Батьківщина". Силовики провели обшуки в офісі політсили та помешканні самого затриманого. Про це написала адвокат Ванецяна Лусіне Саакян у фейсбуці.

До теми 20 тисяч воїнів могли опинитися в оточенні, – Пашинян звернувся до нації

Саакян каже, що правоохоронці дозволів на обшуки не мали.

Це неможливо коментувати з юридичної точки зору. Це ганебне політичне переслідування, спрямоване на втримання урядових стільців у будь-якому разі, при цьому зупиняючи антиурядові протести та продаючи країну ворогу,

– написала Саакян.

Ванецяну повідомили про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, політику інкримінують спробу узурпації влади.

Дії опозиції після підписанні угоди щодо Нагірного Карабаху

Опозиційні сили Вірменії гостро розкритикували підписану Вірменією, Азербайджаном та Росією угода щодо Нагірного Карабаху. 17 опозиційних партій об'єднались у Комітет національного порятунку. Вони вимагають відставки глави уряду. Для цього політики спробували зібрати позачергове засідання парламенту, проте не вистачило кворуму.

Після таких дій опозиції, проти 10 лідерів порушили кримінальні справи. Їх звинувачують у організації масових безладів та кількох – у порушенні законів про держтаємницю.

Зверніть увагу! У Вірменії багато людей сприйняли угоду, як повну капітуляцію країни. Незгідні з політикою Пашиняна виходять на акції протесту. 10 листопада мітингувальники захопили будівлі парламенту та уряду, а також побили спікера Арарата Мірзояна.