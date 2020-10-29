Конституційний суд України завжди формувався за політичним принципом. На посади призначалися кандидатури, узгоджені президентом та парламентом.

Крім цього, на КСУ постійно здійснювали вплив олігархи. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук.

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За його словами, майбутнє суду полягає в тому, щоб цього впливу не було. Відтак від політичного та олігархічного впливів потрібно терміново позбавлятися.

Ексголова КСУ також відзначив, що наразі в роботі суддів є певні моменти, які потребують розслідування. І пояснив, що в суддів немає недоторканності від Кримінального кодексу.

"Є особливий порядок притягнення до відповідальності. Це все відомо, треба працювати в цьому напрямку,

– додав він.

Суддя Тупицький заблокував поновлення Шевчука

Станіслав Шевчук повідомив, що поновлювався на посаді голови КСУ. Але суддя Тупицький заблокував це поновлення.

"Вони спеціально ухвалили дуже сумнівне рішення у грудні 2019 року, яким так розтлумачили Конституцію, що заборонили оскарження будь-яких фактів у судах загальної юрисдикції", – пояснив він.

Ексголова КСУ розповів, що виграв першу інстанцію. Однак на підставі того, що Тупицький перевернув рішення, апеляція закрила ці провадження. Відтак наразі Станіслав Шевчук звертається в Європейський суд.

Зверніть увагу! За даними розслідування "Схем", голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в окупованому Криму. Проте у своїй декларації суддя покупку не вказав.

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