Ексголова Антиконституційного суду розповів, хто може впливати на суддів КСУ
Конституційний суд України завжди формувався за політичним принципом. На посади призначалися кандидатури, узгоджені президентом та парламентом.
Крім цього, на КСУ постійно здійснювали вплив олігархи. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук.
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За його словами, майбутнє суду полягає в тому, щоб цього впливу не було. Відтак від політичного та олігархічного впливів потрібно терміново позбавлятися.
Ексголова КСУ також відзначив, що наразі в роботі суддів є певні моменти, які потребують розслідування. І пояснив, що в суддів немає недоторканності від Кримінального кодексу.
"Є особливий порядок притягнення до відповідальності. Це все відомо, треба працювати в цьому напрямку,
– додав він.
Суддя Тупицький заблокував поновлення Шевчука
Станіслав Шевчук повідомив, що поновлювався на посаді голови КСУ. Але суддя Тупицький заблокував це поновлення.
"Вони спеціально ухвалили дуже сумнівне рішення у грудні 2019 року, яким так розтлумачили Конституцію, що заборонили оскарження будь-яких фактів у судах загальної юрисдикції", – пояснив він.
Ексголова КСУ розповів, що виграв першу інстанцію. Однак на підставі того, що Тупицький перевернув рішення, апеляція закрила ці провадження. Відтак наразі Станіслав Шевчук звертається в Європейський суд.
Що відомо про скандальне рішення Конституційного суду
- 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
- Ввечері 28 жовтня НАЗК оголосили, що закривають відкритий доступ до реєстру електронних декларацій чиновників.
- У МЗС України попередили, що рішення КСУ завдало серйозного удару по відносинах України із Заходом. Зокрема, це стосується й питання безвізового режиму.