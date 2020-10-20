Колишньому голові Державної податкової служби повідомили про підозру в зловживанні владою і службовим становищем. Через його дії бюджет недоотримав понад 2 мільярди гривень.

Про підозру колишньому голові ДПС України повідомив заступник генерального прокурора, йдеться на сайті відомства.

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Його підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам,

– йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ексголова Податкової незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 мільярди 246 мільйонів гривень.

Цим документом Офіс великих платників податків ДПС України донарахував рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

У результаті бюджет недоотримав зазначену суму несплачених податків.

Хто може бути цим ексглавою Податкової

Прокуратура не повідомляє імені колишнього глави Податкової. Однак раніше Сергій Верланов, який колись обіймав цю посаду, заявляв, що йому збираються повідомити про підозру. Водночас він стверджував, що його справа має бути підслідна НАБУ.

Крім того, 15 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що СБУ готується вручити підозру Верланову. Вона мала стосуватися порушень під час часткового скасування донарахувань за податковою перевіркою компанії "АрселорМіттал".