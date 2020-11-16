Підготовка замаху на прем'єра Вірменії: суд відпустив ексголову вірменських спецслужб
У Вірменії суд звільнив з-під варти колишнього очільника Служби нацбезпеки Артура Ванецяна. 14 листопада його було заарештовано за підготовку замаху на прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
Суддя визнав неправомірним рішення про затримання посадовця. Про це повідомляє Sputnik.
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Ексочільник вірменських спецслужб вийшов до своїх прихильників після того, як Шенгавітський суд звільнив його з-під варти. Люди, які очікували його під будівлею суду, аплодуючи зустрічали політика.
Артур Ванецян заявив, що не скоював ніяких злочинів. Відтак таким чином влада намагається усунути його від політичних процесів.
Я заявляю всім моїм прихильникам, всьому вірменському народу, що не вчиняв ніяких злочинів. Ми разом переможемо зрадницьку владу. Нас нічого не зупинить,
– наголосив він.
Також Ванецян повідомив, що 15 листопада о 23:30 Шенгавітський суд має опублікувати рішення щодо клопотання по його арешту.
Підготовка замаху на прем'єра Пашиняна: що відомо
- У Вірменії 14 листопада заарештували Артура Ванецяна – колишнього голову Служби нацбезпеки країни. Йому інкримінують організацію замаху на життя прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
- Разом з ексголовою вірменських спецслужб заарештували ще кілька опозиціонерів.
- У Раді національної безпеки заявили, що Ванецян та його соратники планували убити Пашиняна та узурпувати владу в країні. Спецслужби навіть оприлюднили відео, на якому – склад, де зберігали зброю.
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