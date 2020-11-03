Адвокати колишнього голови МЗС України Леоніда Кожари програли апеляцію та не змогли звільнити підзахисного з-під варти. 3 листопада колегія суддів вирішила не змінювати запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві свого товариша Сергій Старицького.

Про те, що судді залишили колишнього чиновника у СІЗО повідомили у пресслужбі Київського апеляційного суду. Леонід Кожара перебуватиме під вартою щонайменше до 20 листопада.

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Адвокати підозрюваного вимагали скасувати постанову Шевченківського районного суду Києва від 22 вересня.

У чому підозрюють Кожару

Колишнього керівника телеканалу "Інтер", бізнесмена Сергія Старицького, знайшли застреленим у будинку ексміністра закордонних справ часів Януковича Леоніда Кожари 21 лютого. Спочатку поліцейські кваліфікували справу як самогубство, хоча друзі загиблого казали про численні докази вбивства.

Лише через місяць правоохоронці затримали колишнього міністра. Під час обрання запобіжного заходу дружина Кожари Марина Козерод намагалася взяти провину на себе та розповіла про випадковий постріл, який виявився смертельним. Слідчі повідомили їй про підозру у наданні неправдивих свідчень, але судді згодом відпустили жінку під особисте зобов'язання.

У травні суд значно зменшив суму застави для Кожари. Він вніс 14 мільйонів гривень та вийшов на волю. Але згодом судді знову відправили його під арешт.