Знав але мовчав: екскерівнику поліції Кагарлика повідомили про підозру
Державне бюро розслідувань 27 жовтня повідомило про підозру колишньому начальнику поліції Кагарлика у злочинній бездіяльності. Правоохоронець знав про злочин підлеглих, але не зупинив їх.
Ексначальнику відділку обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
До теми Зґвалтування у Кагарлику: одного з фігурантів справи відпустили з-під варти
Причетність ексначальника відділку до зґвалтування у Кагарлику
Правоохоронці встановили, що черговий Кагарлицького
Якщо вину ексначальника доведуть, то йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 7 років.
Головне про зґвалтування у Кагарлику
- 24 травня 2020 року в Кагарлику, що у Київській області, двоє правоохоронців у поліцейському відділку зґвалтували та побили 26-річну місцеву мешканку.
- Жінка звернулася в лікарню та розказала, що з нею зробили так звані правоохоронці.
- Зранку 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулима затримали.
- Їх одразу звільнили з роботи, а Кагарлицька відділення поліції ліквідували.
- Обом підозрюваним 26 травня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
- Вони своєї провини не визнають.
- Згодом ДБР повідомило про підозру ще двом правоохоронцям кагарлицького відділення.
- 27 жовтня фігуранта у справі Ярослава Леваднюка відпустили з-під варти. Запобіжний захід йому змінили на домашній арешт. Таке рішення ухвалила суддя Голосіївського райсуду Києва.