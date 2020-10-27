Державне бюро розслідувань 27 жовтня повідомило про підозру колишньому начальнику поліції Кагарлика у злочинній бездіяльності. Правоохоронець знав про злочин підлеглих, але не зупинив їх.

Ексначальнику відділку обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Причетність ексначальника відділку до зґвалтування у Кагарлику

Правоохоронці встановили, що черговий Кагарлицького відділу поліції знав про те, що у відділку його колеги пристебнули двох людей до батареї. При цьому документів про затримання вони не складали. Про незаконну діяльність поліцейських черговий повідомив начальника відділення поліції.

Нині колишній начальник Кагарлицького ВП, будучи проінформованим про вчинення його підлеглими насильницького зникнення щодо двох осіб, не вжив заходів для їх припинення та не повідомив компетентні органи про злочин,

– зазначили у ДБР.

Якщо вину ексначальника доведуть, то йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 7 років.

Зверніть увагу! Раніше слідство встановило, що поліцейські Кагарлицького відділку і раніше знущалися та били людей. Крім того, вони возили їх у багажнику автомобіля та катували електричним струмом.

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