Правоохоронці повідомили про підозру колишньому виконувачу обов'язки керівника Державної фіскальної служби Денису Гутенку. Річ у тім, що він нарахував собі премію у 1000% посадового окладу.

За підрахунками слідства, Гутенко завдав державі збитків на понад 300 тисяч гривень. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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Правоохоронці з'ясували, що у 2019 та 2020 роках Гутенко видавав накази про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці. Однак його дії не були погоджені з міністром фінансів.

За перший квартал 2020 року очільник ДФС нарахував собі премію у 1000% посадового окладу. В результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тисяч гривень,

– мовиться у повідомленні.

Наразі правоохоронці не можуть встановити місцерозташування Гутенка, тож підозру йому оголосили заочно. Його звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень. Йому загрожує:

позбавлення волі на строк від 7 до 10 років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Додамо, що Денис Гутенко був виконувачем обов'язків голови ДФС у 2019 – 2020 роках. Це єдиний виконувач обов'язків, котрий після звільнення Романа Насірова у 2018 році керував Службою й у 2019, й у 2020 роках.