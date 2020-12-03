У списку обміну полоненими, який може відбутися до кінця 2020 року, є 3 основні групи осіб, яких хоче забрати Україна. Водночас є й інша група людей – їх нав'язує інша сторона. У випадку обміну українські спецслужби встановлять особи представників з відповідної групи.

Про деяких людей, яких хочуть передати Україні, немає достатньо інформації. Вже були прецеденти, коли в обмін потрапляли особи, яких там не мало бути. Про це в ефірі 24 каналу розповів координатор волонтерської групи зі звільнення полонених "Патріот" Олег Котенко.

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Експерт розповів, що у списку обміну полоненими, який запланували до кінця 2020 року є:

українські військові;

люди з проукраїнською позицією, яких за це арештували;

затримані працівники спецслужб України.

За словами Олега Котенка, після звільнення з полоненими зазвичай працює контррозвідка, зокрема спецслужби опитують відповідних людей щодо питань, які стосуються їхньої історії. Якщо виникають якісь сумніви, то їх перевіряють за допомогою поліграфа.

Ми не виключаємо, що серед звільнених є заангажовані спецслужбами Росії. Ті, хто намагається у такий спосіб потрапити на територію України,

– підкреслив координатор волонтерської групи.

Ймовірність обміну у 2020 році

Він наголосив на проблемі того, що так звані ДНР та ЛНР не хочуть підтверджувати у списках на обмін відповідних осіб, яких хоче забрати Україна. Котенко зауважив, що "з того боку ніхто не хоче передавати наших військовополонених".

"Це дійсно схоже на певний шантаж, так зазвичай буває. Але якщо буде воля Путіна, то обмін у цьому році може відбутись. Ми сподіваємось що це станеться, технічних питань з боку України не буде, адже ті, кого вони вимагали – вже звільнені", – розповів експерт.

Координатор волонтерської групи додав, що, ймовірно, в Україні залишилось 10 – 15 людей, звільнення яких може просити Росія. Наразі Путін хоче, щоб Україна виконала певні умови, зокрема змінила Конституцію та подала воду в Крим, зазначив Олег Котенко. Він наголосив, що Україна на такі побажання не погодиться, проте Путін на поступки також не піде.

Вплив "нормандської четвірки"

Експерт зауважив, що переговорний процес вели неправильно, зокрема у форматі "нормандської четвірки" та в Мінську – завжди йшли на поступки Путіну. На думку Котенка, через відповідну ситуацію глава Росії звик, що "перед ним всі принижуються та йдуть йому на поступки", однак у 2020 році такі поступки він не отримав.

"Якби хоча б учасники "нормандської четвірки" ввели санкції щодо невиконання гуманітарної частини мінських домовленостей, то це було б набагато ефективніше. Путін вже говорив би зовсім не так, але наразі такі санкції ніхто не намагається вводити", – сказав Олег Котенко.

Зверніть увагу! Координатор волонтерської групи зі звільнення полонених "Патріот" зауважив, що група працює з 2014 року, зокрема з СБУ та з центром, який створили при Службі безпеки для того, щоб формувати списки для обміну. Відповідні списки існують вже давно, за даними групи, у них перебуває понад 200 осіб.

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