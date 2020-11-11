Чи виживе ресторанний бізнес після національного карантину: відповідь експерта
В Україні офіційно запровадили карантин вихідного дня. Оскільки нові обмеження неприємні та болісні для бізнесу в ресторанній, розважальній та культурній сферах, то Кабмін готовий підтримати підприємців. Для цього повністю відновлюють та розширюють програми підтримки.
Голова асоціації рестораторів України Сергій Трахачов наголосив, що після минулого локдауну приблизно 20% ресторанів не відкрили. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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Ресторанний бізнес виживе
За його словами, ресторанний бізнес виживе в будь-якому випадку, але йому буде важко.
Якщо те, що відбувалось в перший локдаун можна назвати знущанням з безпечної галузі, то зараз можна сказати, що це вбивство малого та середнього бізнесу,
– зазначив Трахачов.
Робота на виніс
Експерт пояснив, що у ресторанах, які зараз працюють, виторг – 50% від докарантинного. Досвід першого локдауну показав, що робота на виніс – це окремий бізнес, який є складовою ресторанного.
Він відзначив, що деякі заклади не можуть працювати на виніс, адже не всі страви можна доставити у відповідній якості.
Досвід європейських країн
За словами Трахачова, досвід інших країн показав, що карантин вихідного дня не дієвий:
- по-перше, він дуже руйнує економіку і зовсім не допомагає боротьбі з COVID-19;
- по-друге, в європейських країнах держава допомагає і бізнесу, і тим, хто у ньому працював.
"Я можу запевнити, що в першу хвилю карантину ресторанна галузь не отримала жодної допомоги від держави. Тому радість від нових обіцянок дуже обережна", – також наголосив ресторатор.
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