В Україні офіційно запровадили карантин вихідного дня. Оскільки нові обмеження неприємні та болісні для бізнесу в ресторанній, розважальній та культурній сферах, то Кабмін готовий підтримати підприємців. Для цього повністю відновлюють та розширюють програми підтримки.

Голова асоціації рестораторів України Сергій Трахачов наголосив, що після минулого локдауну приблизно 20% ресторанів не відкрили. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Ресторанний бізнес виживе

За його словами, ресторанний бізнес виживе в будь-якому випадку, але йому буде важко.

Якщо те, що відбувалось в перший локдаун можна назвати знущанням з безпечної галузі, то зараз можна сказати, що це вбивство малого та середнього бізнесу,

– зазначив Трахачов.

Робота на виніс

Експерт пояснив, що у ресторанах, які зараз працюють, виторг – 50% від докарантинного. Досвід першого локдауну показав, що робота на виніс – це окремий бізнес, який є складовою ресторанного.

Він відзначив, що деякі заклади не можуть працювати на виніс, адже не всі страви можна доставити у відповідній якості.

Досвід європейських країн

За словами Трахачова, досвід інших країн показав, що карантин вихідного дня не дієвий:

по-перше, він дуже руйнує економіку і зовсім не допомагає боротьбі з COVID-19;

по-друге, в європейських країнах держава допомагає і бізнесу, і тим, хто у ньому працював.

"Я можу запевнити, що в першу хвилю карантину ресторанна галузь не отримала жодної допомоги від держави. Тому радість від нових обіцянок дуже обережна", – також наголосив ресторатор.