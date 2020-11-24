Не варто чекати, чи подіє на ситуацію з COVID-19 карантин вихідного дня. В Україні необхідно терміново запроваджувати жорсткий карантин, аби зупинити масштабну хвилю захворювань. В іншому випадку – навіть локдаун може не бути таким дієвим, якщо це буде надто пізно.

Не можна відтягувати та спостерігати, як Україна переживає пандемію. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

Зверніть увагу Експерт ЮНІСЕФ розповів, коли в Україні буде пік коронавірусу

"Мені здається, що тягнути не можна. Якщо чекати, коли через 2 – 3 тижні спрацює карантин вихідного дня, то потім можна не встигнути збити цю хвилю більш жорсткими обмеженнями", – сказав Славуцький.

Він зауважив, що запровадження жорстокого карантину необхідне вже з дня на день. Пам'ятаєте, в травні – квітні за пандемію взялись серйозно, тоді всі вулиці були пусті. Ефект був сильний, адже ми дійсно збили цю хвилю,

– наголосив експерт.

Він додав, що після першого локдауну люди розслабились та перестали дотримуватись карантину. Однак кількість хворих збільшувалась дуже повільно.

Що варто робити владі

"Треба брати приклад з інших країн. У Чехії 21 жовтня було 16 тисяч хворих за день. Вони ввели жорсткий карантин на 3 тижні, після цього вже було 2 тисячі хворих в день. Це дуже ефективно", – запевнив Славуцький.

За його словами, за час жорсткого карантину влада не повинна розслаблятись, а навпаки – збільшувати лікарняні ліжка і готуватись до найгіршої ситуації, адже ніхто не знає, якою буде хвиля після послаблення обмежень. Якщо нічого не робити – вірус почне далі розвиватись. Як зауважив Славуцький, головне завдання України – виграти час до моменту отримання вакцини.



Що відомо про обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу