Тягнути не можна, – експерт ЮНІСЕФ закликав негайно ввести жорсткий карантин
Не варто чекати, чи подіє на ситуацію з COVID-19 карантин вихідного дня. В Україні необхідно терміново запроваджувати жорсткий карантин, аби зупинити масштабну хвилю захворювань. В іншому випадку – навіть локдаун може не бути таким дієвим, якщо це буде надто пізно.
Не можна відтягувати та спостерігати, як Україна переживає пандемію. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.
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"Мені здається, що тягнути не можна. Якщо чекати, коли через 2 – 3 тижні спрацює карантин вихідного дня, то потім можна не встигнути збити цю хвилю більш жорсткими обмеженнями", – сказав Славуцький.
Він зауважив, що запровадження жорстокого карантину необхідне вже з дня на день. Пам'ятаєте, в травні – квітні за пандемію взялись серйозно, тоді всі вулиці були пусті. Ефект був сильний, адже ми дійсно збили цю хвилю,
– наголосив експерт.
Він додав, що після першого локдауну люди розслабились та перестали дотримуватись карантину. Однак кількість хворих збільшувалась дуже повільно.
Що варто робити владі
"Треба брати приклад з інших країн. У Чехії 21 жовтня було 16 тисяч хворих за день. Вони ввели жорсткий карантин на 3 тижні, після цього вже було 2 тисячі хворих в день. Це дуже ефективно", – запевнив Славуцький.
За його словами, за час жорсткого карантину влада не повинна розслаблятись, а навпаки – збільшувати лікарняні ліжка і готуватись до найгіршої ситуації, адже ніхто не знає, якою буде хвиля після послаблення обмежень. Якщо нічого не робити – вірус почне далі розвиватись. Як зауважив Славуцький, головне завдання України – виграти час до моменту отримання вакцини.
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