Публічно вставши на захист свого колеги Данила Гетманцева, "Слуги народу" виявили ознаки дорослішання політичної сили.

Про це заявив Кирило Сазонов, політичний експерт і блогер.

"Реакція провладної фракції на спроби змістити їх однопартійця Гетманцева з поста глава фінансового комітету парламенту – позитивний сигнал. Якщо ви монобільшість – поводьте себе, як монобільшість. А захищати колегу та бюджет України від олігархів і лобістів – хороший привід показати єдність, здатність зберегти вашу монобільшість. І якщо криза будить у депутатах кращі якості – спасибі кризі. Значить, дорослішають "слуги", як політична сила", – вважає політолог.

Він нагадує, що раніше кілька нардепів, які представляють в ВР інтереси дуже великого бізнесу, зареєстрували постанову про відкликання Данила Гетманцева з поста глави Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцев перейшов їм дорогу, намагаючись заблокувати корупційний законопроєкт №3656, який давав невиправдані преференції ряду латифундистів, і одночасно оббирає держбюджет на 7 млрд гривень. У відповідь ряд представників СН написали звернення до спікера Разумкова і президента Зеленського, заступившись за Данила. Цією консолідацією "слуги" показали готовність захистити і свого колегу, і самих себе від деструктивного впливу зовнішніх сил,

– упевнений Сазонов.