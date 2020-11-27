Експерт заявив про ознаки "дорослішання" "Слуги народу", як політичної сили
Публічно вставши на захист свого колеги Данила Гетманцева, "Слуги народу" виявили ознаки дорослішання політичної сили.
Про це заявив Кирило Сазонов, політичний експерт і блогер.
"Реакція провладної фракції на спроби змістити їх однопартійця Гетманцева з поста глава фінансового комітету парламенту – позитивний сигнал. Якщо ви монобільшість – поводьте себе, як монобільшість. А захищати колегу та бюджет України від олігархів і лобістів – хороший привід показати єдність, здатність зберегти вашу монобільшість. І якщо криза будить у депутатах кращі якості – спасибі кризі. Значить, дорослішають "слуги", як політична сила", – вважає політолог.
Він нагадує, що раніше кілька нардепів, які представляють в ВР інтереси дуже великого бізнесу, зареєстрували постанову про відкликання Данила Гетманцева з поста глави Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Гетманцев перейшов їм дорогу, намагаючись заблокувати корупційний законопроєкт №3656, який давав невиправдані преференції ряду латифундистів, і одночасно оббирає держбюджет на 7 млрд гривень. У відповідь ряд представників СН написали звернення до спікера Разумкова і президента Зеленського, заступившись за Данила. Цією консолідацією "слуги" показали готовність захистити і свого колегу, і самих себе від деструктивного впливу зовнішніх сил,
– упевнений Сазонов.
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