Після скандального рішення Конституційного Суду України, яким він фактично заблокував роботу всіх антикорупційних органів та обнулив результати їхньої роботи за останні роки, вирішення його подальшої долі розділило українців на 2 табори. Одні кажуть про те, що КСУ потрібно негайно розпустити, інші вважають, що це – не вихід.

Одні критикують ініціативу президента припинити повноваження всіх суддів КСУ, апелюючи до верховенства права. Інші їм нагадують, що це право людей на справедливість. Про те, як перезавантажити Конституційни Суд і водночас зберегти верховенство права розповіли в сюжеті журналісти 24 каналу.

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Відповідальне рішення президента

За словами депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева, рішення Президента – відповідальне. Адже його законопроєкт скасовує повноваження чинного складу Конституційного Суду.

Напевно, тут треба шукати підходи, які відповідають праву, які відповідають загальним принципам верховенства права і справедливості,

– зазначив Гетманцев.

Він ствердив, що і законодавство, і акти державних органів, які суперечать праву, безперечно є неправовими.

Сформувати сильний склад КСУ

"Правові колізії будуть, попри будь-яке рішення. Але водночас рішення Зеленського – єдиний можливий вихід", – сказав політолог Володимир Фесенко.

Він додав, що дуже важливою буде процедура формування нового складу Конституційного Суду – щоб він став легітимним.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував законопроєкт, в якому він пропонує відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції, скасовані рішенням Конституційного Суду. Текст законопроєкту і пояснювальну записку до нього читайте тут.

Чи готові фракції голосувати

Але наразі невідомо, чи знайдуться голоси за президентський законопроєкт. Адже інші фракції не готові голосувати за документ. Остаточне рішення "слуги народу" мають ухвалити на засіданні фракції.

Серед коаліції та представників влади тривають дискусії. Моя особиста думка й оцінка ситуації, що зараз цей законопроєкт не має потенціалу на розгляд,

– сказав нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Наприклад, голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував власну альтернативу. Він відзначив, що станом на 27 жовтня 2020 року буде зареєстрований законопроєкт, який відновлюватиме дію закону, пов'язаного з електронним декларуванням.

Президентський проєкт про перезапуск КСУ: що відомо

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Цей законопроєкт розкритикували у Раді Європи і назвали його неприйнятним.

Державне бюро розслідувань порушило справу проти голови КСУ за статтею про державну зраду .

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