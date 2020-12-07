Наразі кількість випадків захворювання коронавірусом в Україні йде на спад. Втім, чи є це результатом карантину вихідного дня можна буде говорити лише за кілька тижнів. Експерти вже говорять про нові сценарії поширення недуги в країні.

Про те чи витримає медична система до січня і які прогнози щодо динаміки поширення коронавірусу в Україні, розповів старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Юрій Ганиченко. В ефірі 24 каналу він також зазначив, що таких сценаріїв зараз розглядають кілька.

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За його словами, подальше поширення коронавірусу може бути цілком різним. Експерти зараз говорять про 2 основних сценарії.

Перший – базовий

Водночас це і найгірший сценарій. Він показує те, що захворюваність буде зростати далі. Вона б і продовжила зростати, навіть якби карантин вихідного дня продовжили до кінця року.

За цим сценарієм, до кінця грудня можливо до 20 тисяч випадків на день. Це середній прогноз,

– зазначив експерт.

Зараз, за його словами, через те, що певні обмеження скасували, відбуватиметься потенційне погіршення ситуації.

"Поки причин думати, що піде тренд на спадання і далі – аналітично немає", – розповів Ганиченко.

Темпи поширення хвороби. Станом на 7 грудня, від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 821 947 людей, з них 423 704 одужали, померли від ускладнень хвороби — 13 733.

Другий – оптимістичний

Паралельно розглядають і оптимістичний сценарій. За ним, карантин вихідного дня справді приніс позитивний вплив. І через затримки в статистиці, ми побачимо його з наступного тижня.

Цей спад, який ми бачимо зараз справді може бути результатом карантину вихідного дня. Але поки що треба почекати й подивитись, який тренд буде, наголосив фахівець.

"Оптимістичний прогноз каже про те, що тенденція, яка зараз є – зберігатиметься. Тобто, це буде на тисячу випадків на день менше. Приблизно таку є динаміку ми спостерігатимемо у найближчі тижні. До кінця року ми можемо вийти до 8 тисяч випадків на день, якщо тенденція зберігатиметься", – наголосив Ганиченко.