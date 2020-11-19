Експлуатація робітників: США ввели санкції проти компаній з Росії
США ввели санкції щодо компаній, яких звинуватили в причетності до примусового експорту робочої сили з Північної Кореї. В чорний список внесли російську будівельну компанію Mokran LLC та Cholsan General Trading Corporation – північнокорейську компанію, що працює в Росії.
Водночас офіційний Вашингтон заявив про вимогу до відповідних країн відправити додому північнокорейських робітників. Про це повідомляє Мінфін США.
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Рішення прийняли на підставі низки указів президента, а також ухвалених Конгресом США законодавчих актів, які вимагають покарання причетних до експлуатації людей з КНДР.
Північна Корея має довгу історію експлуатації своїх громадян, відправляючи їх у віддалені країни для роботи в виснажливих умовах, щоб фінансово підтримати Пхеньян і його збройові програми,
– йдеться в заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна.
Що відомо про санкції проти Росії
- Після російської агресії проти України у 2014 році – різні країни почали вводити санкції. Їх підтримали понад 40 держав, серед яких США, Канада, Японія, Австралія, ЄС, Україна й неформально Китай.
- Відповідні заходи обмежують Росію в можливості постачання окремих видів технологій та співробітництва. Водночас санкції негативно впливають на економіку країни.
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