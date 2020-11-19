США ввели санкції щодо компаній, яких звинуватили в причетності до примусового експорту робочої сили з Північної Кореї. В чорний список внесли російську будівельну компанію Mokran LLC та Cholsan General Trading Corporation – північнокорейську компанію, що працює в Росії.

Водночас офіційний Вашингтон заявив про вимогу до відповідних країн відправити додому північнокорейських робітників. Про це повідомляє Мінфін США.

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Рішення прийняли на підставі низки указів президента, а також ухвалених Конгресом США законодавчих актів, які вимагають покарання причетних до експлуатації людей з КНДР.

Північна Корея має довгу історію експлуатації своїх громадян, відправляючи їх у віддалені країни для роботи в виснажливих умовах, щоб фінансово підтримати Пхеньян і його збройові програми,

– йдеться в заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

Довідка. У Сполучених Штатах підрахували, що Пхеньян заробляв понад 500 мільйонів доларів на рік від майже 100 тисяч робітників за кордоном. З них – приблизно 50 тисяч працювали в Китаї і 30 тисяч в Росії.

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