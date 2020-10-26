Експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва перевели в СІЗО-1 Бішкека. Там він оголосив про початок голодування через умови, в яких він змушений відбувати покарання.

Як повідомив 24.kg адвокат експрезидента Замір Жоошев, Атамбаєва помістили в підвальне приміщення, де раніше утримували в'язнів, яких засуджували до смертної кари.

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Він додав, що у камері лише через деякий час після поселення експрезидента під'єднали опалення. "У приміщенні не працює каналізація, двері постійно відчинені. Алмазбек Атамбаєв оголосив голодування", – заявив Жоошев.

Що варто знати про засудження Атамбаєва

У червні 2020 року Атамбаєва визнали винним у корупції. Йшлося саме про справу про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Атамбаєва засудили до 11 років і 2 місяців позбавлення волі. Також прийняли рішення конфіскувати майно і позбавити його державних звань і нагород.

Під час протестів у країні, які спалахнули в ніч на 6 жовтня 2020 року, Атамбаєва звільнили. Однак 9 жовтня він вийшов на мітинг, а після цього його знову затримали.