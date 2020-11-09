Колишній президент США від Республіканської партії Джордж Буш-молодший привітав демократа Джо Байдена з перемогою на виборах у США. Водночас він наголосив, що має розбіжності у поглядах із новообраним главою держави.

Буш вважає Байдена хорошою людиною, а президентські вибори, на яких той переміг, – чесними. Про це він у телефонній розмові сказав Байдену, повідомляє CNN.

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Хоча у нас є політичні розбіжності, я знаю, що Джо Байден є хорошою людиною, яка виграла свою можливість очолити та об'єднати нашу країну. Американський народ може бути впевнений, що ці вибори були принципово чесними, їх цілісність буде підтримана, а їх результат очевидний,

– сказав Буш.

Буш про Трампа

Буш також привітав чинного президента Дональда Трампа та його прихильників "із затятою боротьбою в ході кампанії". За його словами, Трамп має право оскаржувати результати підрахунку голосів, хоча немає доказів порушень на виборах.

"Вони виступили, і їхні голоси будуть і надалі лунати через обраних республіканців на всіх рівнях влади, – підкреслив експрезидент США.

Зверніть увагу! Республіканець Джордж Буш перемагав на президентських виборах у США двічі – у 2000 та 2004 роках. Він зазвичай не коментував політичні події в державі впродовж останніх років. Все тому, що колишні президенти США, як правило, не критикують чинних голів держави від власної партії.



Результати виборів США / Інфографіка 24 каналу