Правила однакові для всіх: за що склали адмінпротокол на експрезидента Чехії
Колишній очільник Чехії Вацлав Клаус 17 листопада взяв участь у заходах до річниці початку Оксамитової революції. Політик, зважаючи на пандемію, одягнув маску – проте носив її на підборідді. Таке порушення не пройшло повз пильну чеську поліцію.
Клауса могли оштрафувати за порушення
Високий статус не врятував Клауса від протоколу – за порушення карантинних правил у громадському місці. Про це інформує iDNES.
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Поліція на Національному проспекті зафіксувала, що декілька громадян не носили маску. Серед них була публічна особа. Ми повідомимо адміністративний орган про це можливе порушення,
– написали у твіттері правоохоронці.
Поліцейські могли накласти штраф – до 10 тисяч крон, проте вони обмежились повідомленням про порушення.
Експрезидент не вперше нехтує масками
Раніше Клауса вже помічали за нехтуванням маскового режиму. Наприклад, ексголова держави проігнорував маску під час заходів наприкінці жовтня. Ба більше, політик зазначив, що робить це свідомо.
Яка ситуація з коронавірусом в Чехії?З початку пандемії у Чехії на COVID-19 захворіли понад 465 тисяч осіб. Померли більше ніж 6400. Одужали майже 342 тисячі хворих.
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