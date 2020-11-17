Колишній очільник Чехії Вацлав Клаус 17 листопада взяв участь у заходах до річниці початку Оксамитової революції. Політик, зважаючи на пандемію, одягнув маску – проте носив її на підборідді. Таке порушення не пройшло повз пильну чеську поліцію.

Клауса могли оштрафувати за порушення

Високий статус не врятував Клауса від протоколу – за порушення карантинних правил у громадському місці. Про це інформує iDNES.

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Поліція на Національному проспекті зафіксувала, що декілька громадян не носили маску. Серед них була публічна особа. Ми повідомимо адміністративний орган про це можливе порушення,

– написали у твіттері правоохоронці.

Поліцейські могли накласти штраф – до 10 тисяч крон, проте вони обмежились повідомленням про порушення.

Policisté dnes dohlíží v centru metropole na klidný průběh oslav 17. listopadu a na oznámená shromáždění v této souvislosti. Z našich dosavadních poznatků nevyplývá, že by shromáždění měla být nějakým způsobem narušována a věříme v klidný průběh oslav. #policiepha pic.twitter.com/pQeNj2B1qm — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2020

Експрезидент не вперше нехтує масками

Раніше Клауса вже помічали за нехтуванням маскового режиму. Наприклад, ексголова держави проігнорував маску під час заходів наприкінці жовтня. Ба більше, політик зазначив, що робить це свідомо.

Зверніть увагу! Вацлав Клаус очолював Чехію протягом 10 років – у 2003 –2013 роках. За три дні до закінчення повноважень, чеський Сенат проголосував за імпічмент президенту за порушення Конституції. Конституційний суд, проте, виправдав Клауса, бо його каденція вже закінчилась.