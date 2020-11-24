Колишнього прокурора відділу прокуратури Києва судитимуть за незаконне притягнення до відповідальності учасників Революції Гідності. Він незаконно відправив двох активістів Євромайдану під варту.

Експрокурор діяв у змові з керівництвом

До суду уже передали обвинувальний акт. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

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За даними слідства, 21 січня 2014 року прокурор, діючи за попередньою змовою зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру в масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану,

– зазначили у прокуратурі.

Згодом протестувальникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Що інкримінують експрокурору:

незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, за попередньою змовою групою осіб;

зловживання службовим становищем;

службове підроблення;

притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування у справі проводило ДБР.

Скільки вироків у справах Майдану винесли

Зазначимо, що раніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що за 7 років, що минули з часу Революції Гідності, винесли лише 21 вирок у справах Майдану. Впродовж 2020 року до кримінальної відповідальності притягнули 37 осіб.



Постраждалими визнали більше ніж 2 тисячі осіб. Прокурори вважають, що суди навмисно затягують розгляд справ.