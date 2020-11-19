Ексучасника "Партії регіонів" Олега Маркова заарештували у Москві. Політика підозрюють у контрабанді культурних цінностей, зокрема золота Залізної доби.

Маркова затримали в одному з банків у районі Москва-Сіті. Про це повідомляє ТАСС.

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Політик мав зустрітися там з потенційним покупцем. Поліцейські вилучили у Маркова амфору, медальйон із зображенням античних героїв та золоті пластини у вигляді оленя та лева, які належали скіфам. Вартість коштовностей може становити сотні тисяч євро.

Російські ЗМІ повідомили, що Маркова взяли під варту на 2 місяці.

Що відомо про Маркова