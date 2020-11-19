Хотів продати скіфське золото: "Ексрегіонала" Маркова заарештували у Москві
Ексучасника "Партії регіонів" Олега Маркова заарештували у Москві. Політика підозрюють у контрабанді культурних цінностей, зокрема золота Залізної доби.
Маркова затримали в одному з банків у районі Москва-Сіті. Про це повідомляє ТАСС.
Зауважте В Одесі відбулась битва між відтінками "Партії регіонів", – політолог про другий тур виборів
Політик мав зустрітися там з потенційним покупцем. Поліцейські вилучили у Маркова амфору, медальйон із зображенням античних героїв та золоті пластини у вигляді оленя та лева, які належали скіфам. Вартість коштовностей може становити сотні тисяч євро.
Російські ЗМІ повідомили, що Маркова взяли під варту на 2 місяці.
Що відомо про Маркова
- Олег Марков – брат Ігоря Маркова (ексочільника партії "Родіна" та прихильника російських окупантів).
- Був депутатом Одеської міськради VI скликання.
- У 2013 році втік до Росії.
Поділитися новиною