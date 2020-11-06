Верховна Рада замість того, аби вирішувати цю конституційну катастрофу вирішила її поглибити.

Сьогодні без конкурсу планують призначити двох нових суддів Конституційного Суду.

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Кого можуть призначити суддею КСУ?

Суддею КСУ може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності – говорить Конституція.

Деякі кандидати навіть українською на належому рівні не володіють – достатньо глянути їхні мотиваційні листи!

Кандидат від ОПЗЖ, колишній уповноважений від Януковича Юрій Павленко, як пише Михайло Жернаков, лише 6 (!) років тому диплом юриста отримав.



Депутат Верховної Ради України від партії ОПЗЖ Юрій Павленко

До речі, Павленко – один із тих, хто підписав це горезвісне подання до КСУ проти електронного декларування.

Так, у списку є гідні кандидати, але у них немає шансів.

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Єдиний чесний вихід – провести відкритий конкурс за новими правилами. Аби претендувати на посади в КСУ могли не ті, хто отримав підтримку партії в обмін на лояльність, а незалежні фахівці.

Джерело: Facebook