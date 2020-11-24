Колишній заступник голови Офісу президента, а нині радник Сергій Трофімов, імовірно, міг відпочивати в готелі Mandarin Oriental Jumeira в Дубаї протягом тижня з дружиною Анастасією, з якої він обвінчався близько місяця тому.

Про це з посиланням на джерела пише видання "Коментарі".

За даними ЗМІ, відпочинок в люксовому номері коштує приблизно 4 тис. євро за ніч, а загальна вартість "медового місяця" звільненого чиновника – близько 1 млн грн при офіційній річній зарплаті в 400 тис. гривень.

Видання нагадує, що вінчав молодят особисто митрополит РПЦ в Україні Онуфрій, оскільки Трофімов є ревним парафіянином цієї церкви, яка пропагує підтримку країни-агресора.

Про Mandarin Oriental Jumeirah в Дубаї видання пише, що це "не сама люксовий в еміраті" готель, але розташована на першій лінії, зі своїм пляжем і непоганим клубним лаунжем.

Згідно з даними сервісу Booking.com, вартість тижня проживання в "Мандарині" – 23 885 євро + 5 406 євро податків = 29 291 євро, або близько 975 тис. грн.

"За даними наших джерел, в Дубай пара вирушила бізнес-класом, що теж недешево. Наприклад, у МАУ прямий переліт з Борисполя в міжнародний аеропорт Дубая на одного бізнес-класом обійдеться в 67 тис. грн, на двох – 134 тис. грн. Разом тільки проживання і переліт в Дубай обійшлися Трофімову і його дружині в 1,1 млн грн", – йдеться в матеріалі.

Згідно з декларацією, яку подав перед звільненням з посади заступника голови Офісу президента Трофімов, його доходи за 2019 рік склали трохи менше 400 тис. грн.

"І навіть якщо врахувати ще 825 тис. грн інших доходів, навряд чи чиновник став би спускати на тижневий відпочинок весь річний дохід", – пише видання.