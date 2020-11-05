Автовиробники розуміють, що в недалекому майбутньому автономні авто фактично перетворяться на комфортні шатли і зітруть таке поняття як "водій". Однак чим тоді займатимуться пасажири під час подорожі. Hyundai демонструє своє бачення на прикладі Loniq Concept Cabin.

Концепт має камеру, яку впізнає пасажира. Якщо надворі дощ і одяг та взуття мокре, його можна висушити і навіть почистити в спеціальних пристроях. Про це йдеться у новому випуску програми "Авто24" на 24 каналі.

Зверніть увагу Тримоторний Lucid Air зможе побити рекорд Tesla Model S: які переваги авто

Екран вмонтований в стелю може замінити дощове небо на картинку з сонячною погодою. Монітор гнучкий і може виїжджати донизу, а картинку на ньому можна розділити на кілька секторів, наприклад, для перегляду різних фільмів різними пасажирами.



Екран вмонтований в стелю та холодильник в Loniq Concept Cabin / Фото LG Newsroom

В підголовники вмонтовано динаміки, які генерують якісний звук. Не дивно, що проєкт створено у співпраці з LG, адже в салоні так багато побутової техніки.

Починаючи з 77-дюймового гнучкого OLED-екрана на стелі, холодильника з напоями та бутербродами, кавоварки і закінчуючи роботом-прибиральником, який чистить підлогу після пасажирів та ультрафіолетовими лампами, які дезінфікують поверхні. Це іще раз доводить, що транспорт вже в недалекому майбутньому кардинально відрізнятиметься від сьогоднішніх машин.



В салоні пасажири можуть висушити і навіть почистити взуття / Фото LG Newsroom



В Ioniq Concept Cabin можна випити кави / Фото LG Newsroom

Також у випуску:

Асоціація Euro NCAP, яка зазвичай проводить краш-тести нових авто, цього разу вирішила перевірити наскільки коректно працюють автопілоти сучасних машин. Для випробування відібрали машини з європейського ринку. Серед них Audi Q8, BMW 3, Ford Kuga, Mercedes GLE, Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Clio, Tesla Model S, Volkswagen Passat та Volvo V60.

Дивіться повний випуск програми "Авто24": відео