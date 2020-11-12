Завод "Електроважмаш", що знаходиться в управлінні Фонду державного майна України, виявився в рейтингу найбільш збиткових державних підприємств країни.

Про це повідомляє портал Texty в рамках спільного аналітичного проєкту з системою YouControl.

"Ми взяли 100 найбільших державних підприємств, вибрали з них ті, де після обрання Зеленського уряд змінив керівників, і подивилися, зріс їх прибуток або впав", – пишуть автори матеріалу, і додають, що для порівняння взяті докризові показники за 2018 і 2019 роки, що не дає можливості керівникам збиткових державних підприємств нарікати на спад економічної активності.

За підрахунками аналітиків, сумарні втрати державних підприємств після зміни їх керівництва склали 10 млрд грн. Серед таких "чорних дір" в українській державній власності – завод "Електроважмаш". Ним керує призначений Фондом держмайна Віктор Бусько, покровителем якого у Фонді є зараз крім глави відомства Дмитра Сенниченко ще і Денис Кудрін – вони разом вчилися в західній бізнес-школі.

"Українська державна власність – це часто чорна діра і корупційне болото. З одного боку, там не бюджетні гроші, а отже, слабший контроль, а з іншого – власність "колгоспна, а значить – моя". Сміливці-аферисти, представники неформальних мереж чиновників і злочинного світу – це та публіка, яка роками "ошивается" в керівництві державних підприємств", – описали стиль управління державними підприємствами автори публікації.

І завод "Електроважмаш" – найяскравіший приклад. На початку листопада виповнився рік, як Фонд державного майна України отримав в управління від Міністерства розвитку економіки держпідприємство "Електроважмаш" для його подальшої приватизації. Але ці плани змінилися – приватизація була перенесена на невизначений термін. З цього моменту відкривається сторінка грабежу і краху в історії "Електроважмашу".

Як заявив народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов, голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко несе повну відповідальність за катастрофічний фінансовий стан харківського заводу "Електроважмаш", оскільки саме він створив кадрову колізію на підприємстві і покриває в.о. директора Віктора Бусько, який за кілька місяців довів підприємство практично до банкрутства. Про це депутат написав у заяві в Державне бюро розслідувань, в НАБУ і генеральному прокурору. Підкреслюється, що Бусько без конкурсу зайняв позицію в.о. керівника заводу після звільнення Дмитра Костюка.

"Всього за пів року Бусько практично знищив фінансово успішний, найбільший харківський завод! Цю людину Сенниченко проштовхнув на посаду спеціально, щоб максимально загнати завод в мінус перед приватизацією і продати потім за копійки. Завод впевнено йде в бік банкрутства. По-моєму, Сенниченко "накерував" вже не тільки на звільнення, але і на пачку кримінальних справ. Він свідомо покриває злочинця Бусько і завдає країні величезних збитків. Це професійне злодійство державних ресурсів. І Сенниченко, і Бусько повинні бути звільнені якнайшвидше, я вимагаю від правоохоронних органів провести розслідування події на підприємстві", – написав Холодов.

За інформацією ЗМІ існує 6 кримінальних справ, серед яких – спроба доведення до штучного банкрутства ДП "Завод "Електроважмаш", щоб "злити" його за копійки в процесі приватизації.

Нещодавно надбанням ЗМІ стала оперативна управлінська звітність держпідприємства "Завод "Електроважмаш". За рік в управлінні Фонду держмайна підприємство скоротило обсяг виробництва в 4 рази з 280 млн грн до приблизно 69 млн грн, обсяг продажів впав більш ніж в три рази з 240 млн грн до 79 млн грн. Виробництво завантажено на 20 – 25%, сотні людей звільнилися із заводу, сотні перебувають у так званому "виробничому застої" – отримують зарплати, не виконуючи фактично роботу, які вимагають додаткових витрат, які обчислюються мільйонами гривень щомісяця. Борги "Електроважмашу" досягли 1,3 млрд грн, На кінець вересня борги перед колективом із зарплати сягнули 86 млн грн.

Протягом року "Електроважмаш" в управлінні ФДМУ збільшив збитки більш ніж у 9 разів – до "мінус" 392 млн грн. Виною тому – зрив поставок замовникам продукції підприємства, а ця ситуація склалася через несвоєчасні розрахунки з постачальниками – як відомо, суди завалені їх позовами про примусове стягнення грошей з заводу за комплектуючі, товари і послуги.

Місцеві ЗМІ відкрито говорять про те, "Електроважмаш" не зможе продовжити роботу у 2021 році – керівництво заводу повністю провалив формування портфеля нових замовлень.