Андрій Швець, який керує усім слідством Служби безпеки України вже понад рік, живе у котеджному містечку "Золоче" під Києвом. Це одне з найдорожчих елітних поселень Київщини з власним яхт-клубом та вертолітним майданчиком.

Сам чиновник все життя працював переважно на держслужбі, а його родичі не мали суттєвих офіційних доходів, про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми".

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Швець – непублічний посадовець, інформації про його призначення на сайті СБУ немає, а його майнова декларація – не доступна для громадян. Ймовірно, все через статус тимчасово виконуючого обов'язки.

Що відомо про маєток високопосадовця

Маєток та право власності на нього досі не реєстровані держорганами. Будинку ще не присвоїли поштову адресу, тож коли та за скільки родина Швеця придбала котедж – невідомо. Проте його ринкова вартість сягає щонайменше 11 мільйонів гривень.

Цікаво! Поруч розташовані й інші будинки. Один з таких забудовник продає за 420 тисяч доларів. А ще один маєток раніше придбали за 430 тисяч доларів.

Земля під котеджем Швеця має державну реєстрацію. Вона належить дружині та батькові "головного слідчого" СБУ ще з жовтня 2019 року. За інформацією "Схем", 18 соток землі обійшлися родині у понад 7 тисяч доларів.

Водночас ринкові ціни на землю схожої площі поблизу сягають 40 тисяч доларів. Тому журналісти зробили висновок, що ця земля дісталася родині високопосадовця у 4 – 5 разів дешевше ринкової вартості.



Котедж, у якому живе родина Швеця / Фото "Схем"

З 2015 року батькові Швеця належав двоповерховий будинок у цьому ж котеджному містечку. Площа маєтку з басейном сягала понад 200 квадратних метрів. Проте напередодні родина його продала.

Доходи родини Швеця

Сам Андрій Швець спочатку працював у прокуратурі Київщини, потім – у податковій, а також у Мін'юсті. Наприкінці 2016 року він зробив перерву для приватної практики та заснував юридичну фірму "Правова та економічна безпека", співзасновником якої був майже рік.

А у 2019 році на пів року зареєстрував свій ФОП за спеціальністю "діяльність у сфері права". За 22 роки Андрій Швець, як з'ясували "Схеми", загалом заробив трохи менше ніж 7,5 мільйона гривень.



Скільки Швець заробив від 1998 року / Ілюстрація "Схем"

Офіційний заробіток дружини Швеця за 22 роки склав 70 тисяч гривень. Основні надходження – допомога з державного центру соціальних виплат.

Батько за цей час офіційно заробив майже 245 тисяч гривень. Йому досі належить частка у фірмі, яка з 2010 року не веде діяльності. Також чоловік судився за перерахунок своєї пенсії. Дохід матері за цей період – понад 1,5 мільйона гривень, включно з відсотками у банку та соцвиплатами.

Що відповіли у СБУ

"Схеми" поцікавилися у Швеця про походження грошей на такі елітні статки та про те, чи вказано все це у його майновій декларації. У пресслужбі СБУ відповіли, що у 2018 році після звільнення з Мін'юсту посадовець заробив майже 5 мільйонів гривень завдяки підприємницькій діяльності.

Крім цього, запевнили, що зведення маєтку оплатив батько – мовляв, частину доходу отримав, працюючи понад 3 роки за кордоном. А також доклав гроші від реалізації старого будинку. Також до придбання котеджу доклалися інші родичі.



"Головний слідчий" СБУ Андрій Швець / Фото MPBLAW

Відповіли в СБУ і на питання щодо заниженої вартості земельної ділянки. Там наголосили, що "батько та дружина Андрія Швеця придбали її за сумою, запропонованою продавцем".

Також у відомстві зазначили, що наразі триває процедура введення будинку в експлуатацію. А про видатки на його будівництво будинку буде інформація у декларації Швеця за 2020 рік. Проте вона, як зауважили журналісти "Схем", засекречена.

Довідка. Відповідно до закону, публічно подають декларації співробітники СБУ, яких призначає президент – голова, заступники, і, зокрема, керівник Головного слідчого управління.



Однак тимчасово виконуючого обов'язки внутрішнім указом призначає голова СБУ. Це звільняє Швеця від обов'язку подавати публічну декларацію.

Розслідування "Схем" про статки Андрія Швеця: дивіться відео