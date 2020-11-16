Відокремлений підрозділ ДП "НАЕК "Енергоатом" "Енергоатом Трейдінг" 13 листопада на аукціоні з продажу електроенергії уклав угоди з ТОВ "Юнайтед Енерджі" та ТОВ "Д.Трейдінг" з рекордним дисконтом для спотової ринкової ціни – 42%.

На аукціоні продали 168 000 МВт*год нічної електроенергії. В торгах взяли участь 8 фірм, але 85% обсягу по найнижчій ціні в 650 грн за МВт*год дісталося "Юнайтед Енерджі" з групи Ігоря Коломойського та "Д.Трейдінг" з групи Ріната Ахметова. Ці угоди були проведені з 40% дисконтом від спотової ціни на Ринку на добу наперед. Зазвичай дисконти на електроенергію становлять не більше 10%. Решта покупців у той період купували енергію по 800 – 940 грн за МВт*год.

Покупець ціна, грн за МВт*год МВт*год Дніпро-Енерго (Інтерпайп) 943 9 000 НЕК Укрэнерго 920 1 200 ДЕ Трейдінг (Донбасенерго) 902 6 000 Екотехноінвест 910 120 Мартін Трейд 850 120 НЕК 795 6 000 Д. Трейдінг (ДТЕК) 650 72 000 Юнайтед Енерджи 650 73 320

Таким чином, в п'ятницю 13 листопада "Енергоатом" недоотримав близько 60 млн грн. Це вже з урахуванням ринкових знижок.

Перед цим, в середу 11 листопада, "Енергоатом" продав 37 000 МВт*год базового навантаження за ціною, що була на 14% нижчою від поточної ціни на РДН. Електроенергія була продана "Маріупольському меткомбінату ім. Ілліча" з групи Ахметова. На цій угоді "Енергоатом" недоотримав біля 5 млн грн прибутку (з урахуванням можливих знижок покупцеві).

Таким чином, тільки за два аукціону на одну тижні "Енергоатом Трейдінг" недоотримав понад 65 млн грн.

"Маріупольському меткомбінату ім. Ілліча" входить до холдингу "Метінвест", мажоритарним власником якого є Рінат Ахметов. Йому ж належить і холдинг ДТЕК, трейдером якого є згадане "Д.Трейдінг".

Столичну "Юнайтед Енерджі" записано на директора Андрія Короткевича-Лещенка, що керував профспілкою дочірнього підприємства "Газ-Тепло" НАК "Нафтогаз Україна". "Юнайтед Енерджі постачає електроенергію на підприємства з орбіти групи "Приват".

Сама "Юнайтед Енерджі" є одним з найбільших покупців електроенергії "Центренерго". В тому числі і тої, що підприємство отримує від "Укренерго" для балансування ринку внаслідок дисбалансу через надмірно продані обсяги продукції ТЕС, яка ще не вироблена. Тоді їх заміщають більш дешевшою електроенергією атомних станцій. За даними програми "Схеми", таким чином "Центренерго" за півроку отримало від "Укренерго" електроенергії нижче ринкової ціни майже на 3 млрд грн.