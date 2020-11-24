Обраний президент США Джо Байден, за повідомленнями ЗМІ, планує призначити на посаду Держсекретаря 58-річного Ентоні Блінкена. Він уже обіймав високі посади в адміністрації за президентства Обами (Байден тоді був віцепрезидентом), зокрема був заступником держсекретаря та заступником радника з питань нацбезпеки.

Сайт 24 каналу розповідає, що відомо про американського політика.

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Біографія Ентоні Блінкена

Ентоні Джон Блінкен народився 16 квітня 1962 року у Нью-Йорку, згодом переїхав з мамою до Парижу.

Отримав ступінь бакалавра у Гарвардському університеті та ступінь доктора юридичних наук у Колумбійській юридичній школі (1988 рік). Після закінчення навчання займався адвокатською діяльністю в Нью-Йорку та Парижі.

Політична кар'єра

Протягом понад двох десятиліть Блінкен займав керівні посади у адміністрації за трьох президентів США – Білла Клінтона, Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами.

1994-1998 рік Блінкен – спеціальний помічник президента та старший директор з питань стратегічного планування й написання промов.

1994-2001 рік – співробітник Ради національної безпеки США у Білому домі.

1999-2001 рік – спеціальний помічник президента та старший директор з питань Європи та Канади.

2001-2002 рік – старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

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2002-2008 рік – директор Демократичного штабу Комітету Сенату США з питань зовнішніх відносин.

Листопад 2008 року-січень 2009 року – працював у президентській кампанії Джо Байдена і був членом переходу в президенти команди Обама-Байден.

2009-2013 рік – заступник помічника президента та радник віцепрезидента з питань національної безпеки. На цій посаді він також брав участь у формуванні політики США щодо Афганістану, Пакистану та іранської ядерної програми.

2013-2015 рік – заступник радника з питань національної безпеки під керівництвом президента Барака Обами.

2015-2017 рік – заступник державного секретаря США.

Блінкен був радником з питань зовнішньої політики під час цьогорічної президентської кампанії Джо Байдена. 22 листопада 2020 року низка американських ЗМІ повідомили, що Байден обрав Блінкена своїм кандидатом на посаду державного секретаря.

Зовнішня політика

Уже в червні 2020 року Блінкен зазначив, що Байден "не буде прив'язувати військову допомогу Ізраїлю до таких речей, як анексія або інші рішення уряду Ізраїлю, з якими ми можемо не погодитися".

Водночас він високо оцінив угоди про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Бахрейном і Об'єднаними Арабськими Еміратами, які були підписані за посередництва США у вересні 2020 року.



Джо Байден та Ентоні Блінкен / Фото Getty Images

У жовтні 2020 року Блінкен заявив, що адміністрація Байдена має плани "провести стратегічний огляд" відносин між США та Саудівською Аравією, щоб переконатися, що остання справді просуває інтереси Штатів та відповідає їхнім цінностям.

Крім того, адміністрація Байдена продовжить санкції проти Ірану.

Китай же Блінкен описує, як конкурента США, якому допомогла адміністрація Трампа, "послабивши американські союзи, залишивши вакуум у світі для заповнення Китаєм, відмовившись від наших цінностей і давши Китаю зелене світло для топтання прав людини і демократії від Сіньцзяна до Гонконгу".

Блінкен та Україна

Політик має, зокрема, й українське коріння – його дідусь емігрував з України на початку минулого століття.



Блінкен був важливою фігурою у формулюванні реакції адміністрації Обами на анексію Криму. Він підкреслив, що широкий і експансивний режим санкцій проти найближчого оточення Володимира Путіна є критичним. І це необхідно як для стримування олігархів від ризику втрати майна, що базується в Америці, так і для того, щоб "продемонструвати російському народові, що за підтримку таких міжнародних злочинців, як Путін, існує дуже великий штраф".



Блінкен виступає за надання Україні військової допомоги / Фото Getty Images

Ентоні Блінкен неодноразово відвідував нашу державу під час своєї політичної діяльності та висловлював підтримку Україні з боку США.

Так, у 2015 році він наголошував на відданості Штатів "майбутньому України та її успіху". А у 2017 році закликав США надати Україні озброєння задля боротьби з військовою агресією Росії на Донбасі. Бойовиків ОРДЛО він називає "російськими маріонетками", на яких Кремль має значні важелі впливу і, за бажання, може вивести з окупованих територій. Однак, не робить цього через власну вигоду.