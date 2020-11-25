Кандидат на посаду державного секретаря США Ентоні Блінкен розповів, що його дідусь Моріс Блінкен народився в Києві. Однак згодом чоловік емігрував до Штатів.

Уривками із сімейної історії Блінкен поділився під час заходу, на якому команда Джо Байдена оголосила кандидатів на ключові посади у сфері національної безпеки. Про це повідомляє Укрінформ.

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За словами Блінкена, його дідусь "втік від погромів у Росії і побудував нове життя в Америці".

Зверніть увагу! За даними американських ЗМІ, після еміграції з Києва Моріс Блінкен навчався у Нью-Йоркському університеті. Згодом чоловік працював адвокатом. Пізніше заснував Американський інститут у Палестині.

Окрім того, Блінкен розповів про свого вітчима Сема Пісара, який пережив Голокост. Чоловік походив з родини польських євреїв. У школі, де навчався Пісар, було 900 учнів. І лише вітчим Блінкена зумів пережити Голокост та 4 страшні роки у концтаборах.

Пісар зумів також уникнути Маршу смерті. Чоловік упродовж декількох днів переховувався у баварському лісі. Згодом почув гуркіт танку.

Замість страшної свастики він побачив п'ятикутну білу зірку. Він біг до зірки. Люк танка відкрився, і на нього подивився великий темношкірий солдат. Вітчим впав на коліна і сказав єдині три слова англійською, які він знав: "Боже, бережи Америку". Солдат підняв його в танк, в Америку, на свободу. Ось, хто ми такі. Ось що Америка пропонує світу,

– розповів Блінкен.

Зверніть увагу! Вибори президента США відбулися 3 листопада. Офіційні результати обробки бюлетенів оприлюднять пізніше. Однак підраховані голоси свідчать про перемогу Байдена. Чинний президент США Дональд Трамп дозволив почати процедуру передачі влади Байдену.