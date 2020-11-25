Втік від погромів у Росії: кандидат у держсекретарі США Блінкен про еміграцію діда з Києва
Кандидат на посаду державного секретаря США Ентоні Блінкен розповів, що його дідусь Моріс Блінкен народився в Києві. Однак згодом чоловік емігрував до Штатів.
Уривками із сімейної історії Блінкен поділився під час заходу, на якому команда Джо Байдена оголосила кандидатів на ключові посади у сфері національної безпеки. Про це повідомляє Укрінформ.
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За словами Блінкена, його дідусь "втік від погромів у Росії і побудував нове життя в Америці".
Окрім того, Блінкен розповів про свого вітчима Сема Пісара, який пережив Голокост. Чоловік походив з родини польських євреїв. У школі, де навчався Пісар, було 900 учнів. І лише вітчим Блінкена зумів пережити Голокост та 4 страшні роки у концтаборах.
Пісар зумів також уникнути Маршу смерті. Чоловік упродовж декількох днів переховувався у баварському лісі. Згодом почув гуркіт танку.
Замість страшної свастики він побачив п'ятикутну білу зірку. Він біг до зірки. Люк танка відкрився, і на нього подивився великий темношкірий солдат. Вітчим впав на коліна і сказав єдині три слова англійською, які він знав: "Боже, бережи Америку". Солдат підняв його в танк, в Америку, на свободу. Ось, хто ми такі. Ось що Америка пропонує світу,
– розповів Блінкен.
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