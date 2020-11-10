Предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній вручив нацгвардійцю Віталію Марківу високу церковну нагороду – орден Архістратига Михаїла. Нагородження відбулось у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Віталій Марків подякував за нагороду і запевнив, що продовжить службу у Національній гвардії України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

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"В Україні є гідні воїни, які борються за нашу територіальну цілісність і незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою", – зазначив Епіфаній.

Повернення Віталія Марківа в Україну: коротко

Нацгвардієць Віталій Марків повернувся з Італії в Україну 4 листопада. Він 3 роки перебував в італійській в'язниці.

В аеродромі Нацгвардії Марківа зустрічали родичі, дружина, друзі та багато журналістів. Зокрема, був і глава МВС Арсен Аваков.

Під час першого брифінгу Марків сказав журналістам, що судовий процес і надалі триватиме. Річ у тім, що Україна вимагатиме компенсацію від сторони обвинувачення.

Після повернення нацгвардієць з дружиною зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським

Марків розповів, що за час ув'язнення дуже активно вивчав українську історію.

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