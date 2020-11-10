Епіфаній нагородив Віталія Марківа високим церковним орденом: фото
Предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній вручив нацгвардійцю Віталію Марківу високу церковну нагороду – орден Архістратига Михаїла. Нагородження відбулось у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.
Віталій Марків подякував за нагороду і запевнив, що продовжить службу у Національній гвардії України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Цікаво За повернення Марківа до України Аваков заплатив власні гроші – майже 24 тисячі євро
"В Україні є гідні воїни, які борються за нашу територіальну цілісність і незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою", – зазначив Епіфаній.
Повернення Віталія Марківа в Україну: коротко
- Нацгвардієць Віталій Марків повернувся з Італії в Україну 4 листопада. Він 3 роки перебував в італійській в'язниці.
- В аеродромі Нацгвардії Марківа зустрічали родичі, дружина, друзі та багато журналістів. Зокрема, був і глава МВС Арсен Аваков.
- Під час першого брифінгу Марків сказав журналістам, що судовий процес і надалі триватиме. Річ у тім, що Україна вимагатиме компенсацію від сторони обвинувачення.
- Після повернення нацгвардієць з дружиною зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським.
- Марків розповів, що за час ув'язнення дуже активно вивчав українську історію.
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