Предстоятель Православної церкви України Епіфаній висловив подяку архієпископу Нової Юстиніани і всього Кіпру блаженнійшому Хризостому за визнання ПЦУ. В ПЦУ очікують на подальшу ефективну співпрацю.

Глава ПЦУ висловив вдячність архієпископу Нової Юстиніани і всього Кіпру, який сьогодні вперше пом’янув його ім'я як предстоятеля Православної церкви України у Диптиху православних церков під час синодальної літургії у Пафосі. Відповідне звернення Епіфаній опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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Упевнений: попереду в нас благотворна співпраця – у любові, мирі та єдності, якими нас благословив Господь,

– наголосив Епіфаній.

У православному світі поминання настоятелем церкви керівника іншої автокефальної церкви означає її визнання.

Відзначимо, що Кіпрська церква ще навесні 2019 року розглядала українське питання, проте остаточне рішення відклала "на потім". Хоча священний синод церкви Кіпру не ухвалював рішення про визнання ПЦУ, настоятелі церков мають право самостійно визнавати інші церкви.

Довідка! ПЦУ створили 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі у Києві. Її настоятель митрополит Епіфаній отримав томос про автокефалію 6 січня 2019 року. Офіційне визнання ПЦУ можна порівняти із визнанням однієї держави іншою – цей процес тривалий.



Процес визнання ПЦУ загальмувала пандемія коронавірусу, через яку уповільнилась фізична комунікація між церквами.