Український народ змушений боротися за право знати свою справжню історію, а не системно фальсифіковану державою-агресором. Заборона книги "Справа Василя Стуса" вкотре це доводить.

Українське суспільство змушене знову протистояти посяганню на свободу слова. Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Митрополит заявив, що така реакція українського народу на рішення суду щодо "Справи Василя Стуса" доводить: радянська тиранія більше не матиме місця у демократичній та незалежній державі. Усі намагання "совєцких адептів" будуть марними.

А правда про їхню негідну діяльність вже добре відома і буде поширюватись й далі – її неможливо ув'язнити, заборонити чи приректи на несправедливу смерть,

– наголосив Епіфаній.

Митрополит нагадав, що ми неодноразово були свідками того, як видозмінювали українську історію: замовчували, змінювали, маскували. Однак, на думку Епіфанія, правда завжди перемагає. Саме правда є світлом, здатним подолати будь-яку темряву.

"Саме тому світла пам'ять про Стуса завжди житиме в українському серці, незважаючи на будь-які заборони. Адже Стус справді був завжди вільним, навіть під час свого ув'язнення в радянській камері", – підсумував Епіфаній.

Що відомо про заборону "Справи Василя Стуса"

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. Проросійський політик заявив, що українська книга про українського поета порушує його честь та гідність.

За лічені хвилини після рішення суду наклад видання розкупили з усіх книгарень. Видавництво Vivat пообіцяло надрукувати ще один наклад "Справи Василя Стуса". Книга вийде без редагування. Усі цитати про Медведчука залишаться.

Заборона "Справи Василя Стуса" обурила українців. У мережі вони закликають тих, хто ще не читали книгу, неодмінно зробити це.



Цитати, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу