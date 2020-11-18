У Львові один з гіпермаркетів "Епіцентр" з надвеликою швидкістю переформатовують у продуктовий супермаркет. Імовірно, це пов'язано з карантином вихідного дня, що діє в Україні й забороняє діяльність у вихідні бізнесу в цілій низці сфер.

Про переформатування гіпермаркету "Епіцентр" на вулиці Городоцькій у Львові розповів Андрій Федишин.

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"Епіцентр" гіпертемпами стає продуктовим супермаркетом,

– повідомив користувач.

Імовірно, це пов'язано з карантином вихідного дня. Адже уряд у вихідні дозволив працювати лише продуктовим магазинам, громадському транспорту, автозаправних станцій, ресторанів і кафе на виніс тощо.

Тож у такий спосіб мережа гіпермаркетів може отримати законний спосіб працювати у вихідні. Втім, чи справді карантин вихідного дня й такі швидкі зміни мають якийсь зв'язок – нам з'ясувати не вдалося.

"Епіцентр" переформатовують у продуктовий супермаркет: дивіться фото (Андрій Федишин)

Журналісти 24 каналу намагалися взяти коментар щодо цієї ситуації в представників "Епіцентру". Спершу на лінії, вказаній на офіційному сайті мережі, нас переключили з живого оператора на робота, щойно почули назву видання.

З другої спроби, дочекавшись живого оператора, нам пояснили: працівники на цих лініях не уповноважені спілкуватися з журналістами. Втім, будь-які контакти того, хто уповноважений, також не надали.

Усе пояснили буцімто пізнім часом доби, а коментувати можуть лише до 18 години. Ми ж телефонували близько 19. Тож ми все ще намагаємось отримати коментар представників "Епіцентру".



Обмеження карантину вихідного дня в Україні / Інфографіка 24 каналу