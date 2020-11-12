Мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр" вирішила все ж не скасовувати роботу на вихідних. Там продаватимуть лише продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни.

Як "Епіцентр" працюватиме у вихідні: заява компанії

У компанії наголосили, що вони, а також мережа будівельних гіпермаркетів "Нова лінія", під час карантину вихідного дня реалізовуватимуть виключно життєвонеобхідні товари, дозволені постановою Кабміну. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці "Епіцентру".

До теми Степанов "Епіцентру": Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня

Мовиться, зокрема, про:

засоби гігієни,

лікарські засоби,

товари медичного призначення,

ветеринарні препарати,

корми,

доставку їжі з їхніх ресторанів.

Крім того, клієнти компанії можуть зробити замовлення в інтернет-магазині. Ці товари можна буде забрати безкоштовно самовивозом із торговельних центрів "Епіцентру" або замовити доставкою.

Ми поважаємо позицію Кабінету Міністрів та будемо її дотримуватися, хоча не згодні зі всіма заходами впровадженими урядом для посилення карантину,

– зауважили представники "Епіцентру".

У компанії додали, що через соцмережі та звернення до контакт-центру вони отримали багато звернень від покупців із проханням не зачиняти торговельні центри під час карантину вихідного дня.

Водночас в "Епіцентрі" запевняють, що "запровадили безпрецедентні засоби безпеки" у своїх магазинах.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив інформацію про роботу "Епіцентру" під час карантину вихідного дня. Також він повідомив, що "органи МВС та Нацполіція ретельно проконтролюють, щоб заяви керівництва мережі "Епіцентр" збігалися з їхніми реальними діями щодо попередження розповсюдження епідемії COVID-19".

До речі Українці просять скасувати карантин вихідного дня: створили петицію

Головне про ставлення "Епіцентру" до карантину

Раніше мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр", яка належить Олександру й Галині Герегам, не закривала свої маркети під час карантину , коли перестали працювати ринки та торговельні центри.

, коли перестали працювати ринки та торговельні центри. Навесні "Епіцентр" пояснював своє рішення тим, що вони у магазинах продають маски, антисептики, побутові засоби дезінфекції, спиртовмісні засоби та базові продукти.

11 листопада уряд прийняв рішення ввести карантин вихідного дня з 14 листопада . Відповідно до нього, у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки.

. Відповідно до нього, у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки. Після цього у соцмережах "Епіцентру" з'явилося таке повідомлення: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне". І додав картинку: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!"



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу