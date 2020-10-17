В епіцентрі поширення вірусу Італії ввели нові обмеження: що заборонили
Ломбардія – північний регіон Італії, який в кінці лютого та весною 2020 року став епіцентром спалаху коронавірусу в Європі. Тут запровадили нові заходи задля стримування пандемії.
Обмеження запровадили щодо обслуговування клієнтів у барах і продажу алкоголю. А також – заборонили контактні види спорту та закрили ігрові зали. Про це повідомили на сайті Associated Press News.
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Таке рішення прийняли після того, коли Ломбардія – найбільш густонаселений регіон Італії, знову стала епіцентром поширення вірусу.
В регіоні фіксують понад 2 тисячі випадків COVID-19 щодня. Відділення інтенсивної терапії все більше наповнюється, тому в лікарнях відчувають напругу.
Нові карантинні обмеження
- Тепер дозволили в барах з 18:00 обслуговувати клієнтів тільки за столиками.
- Заборонили продаж алкоголю на виніс з цього часу.
- Не можна споживати будь-яку випивку у громадських місцях.
Також регіональний уряд Ломбардії закликав середні школи прийняти гібридний розклад. За ним учні зможуть чергувати очне і онлайн-навчання.