Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що його французький колега Еммануель Макрон потребує "психічного лікування". Все нібито через "ворожість до ісламу" президента Франції.

Турецький президент обурився через слова Макрона на тему боротьби з "ісламським сепаратизмом" у Франції. Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Раніше Макрон заявив, що ісламісти у Франції не спатимуть спокійно

Різка заява Ердогана

Що можна сказати главі держави, який так ставиться до мільйонів мусульман? У чому проблема Макрона з ісламом? Він потребує лікування і психічної перевірки,

– заявив Ердоган.

Реакція Франції

Схоже Макрон не на жарт образився через цю заяву Ердогана. В Єлисейському палаці назвали її неприйнятною та повідомили про рішення відкликати свого посла з Туреччини для консультацій.

Що цьому передувало

У жовтні Макрон виступив з великою промовою і повідомив, що 9 грудня влада представить законопроєкт: він буде спрямований на зміцнення республіканських цінностей, а особливу увагу французька влада приділить навчанню дітей.

Макрон також заявив, що спільно з Радою мусульман Франції необхідно створити організацію, яка дозволить побудувати "освічений іслам" в країні.

За його словами, треба звільнити іслам від іноземного впливу і посилити контроль за фінансуванням мечетей.

Зверніть увагу! 16 жовтня під Парижем 18-річний хлопець відрубав голову вчителю історії через те, що той показував дітям в школі карикатури на пророка Мухаммеда. Після цього у Франції виник великий скандал. Водночас деякі люди висловлювали підтримку вбивці.