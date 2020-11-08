Ердоган привітав Азербайджан з взяттям Шуші: у Вірменії кажуть, що за місто ще борються
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 8 листопада привітав Азербайджан зі взяттям стратегічного об'єкта – міcта Шуша. У Вірменії наполягають: місто не віддавали під контроль противнику.
Ердоган вважає, що у Баку близькі до перемоги
Туреччина – союзник Азербайджану у протистоянні з Вірменією щодо Нагірного Карабаху. Про привітання Ердогана інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на Anadolu.
Важливо Азербайджан заявив про звільнення міста Шуші: чому це може вирішити долю війни
Звільнення Шуші – символ якнайшвидшого звільнення решти окупованих земель Азербайджану. Від свого імені, членів своєї сім'ї і всього народу Туреччини вітаю братів зі значною перемогою,
– сказав Ердоган.
Що відомо про взяття Шуші
Раніше про взяття міста Шуша повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв. У Вірменії кажуть: заява не відповідає дійсності, адже бої за населений пункт продовжуються.
Чому таке важливе місто Шуша?Шуша – один з головних стратегічних об'єктів у протистоянні між Вірменією та Азербайджаном. Невелике місто розташоване всього за 11 кілометрів від Степанакерта – столиці самопроголошеної країни Нагірний Карабах.
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Дивіться на карті, де розташована Шуша:
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