Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 8 листопада привітав Азербайджан зі взяттям стратегічного об'єкта – міcта Шуша. У Вірменії наполягають: місто не віддавали під контроль противнику.

Ердоган вважає, що у Баку близькі до перемоги

Туреччина – союзник Азербайджану у протистоянні з Вірменією щодо Нагірного Карабаху. Про привітання Ердогана інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на Anadolu.

Важливо Азербайджан заявив про звільнення міста Шуші: чому це може вирішити долю війни

Звільнення Шуші – символ якнайшвидшого звільнення решти окупованих земель Азербайджану. Від свого імені, членів своєї сім'ї і всього народу Туреччини вітаю братів зі значною перемогою,

– сказав Ердоган.

Що відомо про взяття Шуші

Раніше про взяття міста Шуша повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв. У Вірменії кажуть: заява не відповідає дійсності, адже бої за населений пункт продовжуються.

Чому таке важливе місто Шуша? Шуша – один з головних стратегічних об'єктів у протистоянні між Вірменією та Азербайджаном. Невелике місто розташоване всього за 11 кілометрів від Степанакерта – столиці самопроголошеної країни Нагірний Карабах.

Більше про конфлікт між Єреваном та Баку Шуша – один з головних стратегічних об'єктів у протистоянні між Вірменією та Азербайджаном. Невелике місто розташоване всього за 11 кілометрів від Степанакерта – столиці самопроголошеної країни Нагірний Карабах.Більше про конфлікт між Єреваном та Баку тут

Дивіться на карті, де розташована Шуша: