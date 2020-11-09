Ердоган та Путін планують врегулювати ситуацію в Карабасі: лідери створять робочу групу
Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну створити спільну робочу групу. Її мета – врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.
Ердоган запропонував Путіну "разом розв'язати карабахську проблему". Про це очільник Туреччини сказав під час телефонної розмови глав держав, повідомляє CNN Turk.
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Президент РФ позитивно відреагував на таку пропозицію. Ердоган переконаний, що переговорна група повинна прискорити процес врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.
Раніше Вірменія та Азербайджан вже тричі домовлялися про перемир'я: 10, 18 і 25 жовтня. Посередником виступала як Росія, так і США. Але майже відразу країни звинувачували один одного в обстрілах.
Яка зараз ситуація у Нагірному Карабасі
- 9 листопада у Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вірменські збройні сили після боїв відступили на деяких ділянках фронту в Нагірному Карабасі.
- Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про взяття під контроль ключового міста Шуша в Нагірному Карабасі. Водночас у Міноборони Вірменії цю інформацію спростували й заявили, що бої в Шуші тривають.
- Мирне врегулювання зайшло в глухий кут після переговорів лідерів Вірменії та Азербайджану у 2009 році. За шість років війни загинуло понад 30 тисяч осіб.
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Що передувало виникненню конфлікту
- Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою.
- Більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.
- Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.
- Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірнокарабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.
- Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.
- Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, зокрема й серед цивільного населення.
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