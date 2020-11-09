Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну створити спільну робочу групу. Її мета – врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

Ердоган запропонував Путіну "разом розв'язати карабахську проблему". Про це очільник Туреччини сказав під час телефонної розмови глав держав, повідомляє CNN Turk.

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Президент РФ позитивно відреагував на таку пропозицію. Ердоган переконаний, що переговорна група повинна прискорити процес врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Раніше Вірменія та Азербайджан вже тричі домовлялися про перемир'я: 10, 18 і 25 жовтня. Посередником виступала як Росія, так і США. Але майже відразу країни звинувачували один одного в обстрілах.

Яка зараз ситуація у Нагірному Карабасі

9 листопада у Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вірменські збройні сили після боїв відступили на деяких ділянках фронту в Нагірному Карабасі.

в Нагірному Карабасі. Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про взяття під контроль ключового міста Шуша в Нагірному Карабасі. Водночас у Міноборони Вірменії цю інформацію спростували й заявили, що бої в Шуші тривають.

й заявили, що бої в Шуші тривають. Мирне врегулювання зайшло в глухий кут після переговорів лідерів Вірменії та Азербайджану у 2009 році. За шість років війни загинуло понад 30 тисяч осіб.

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Що передувало виникненню конфлікту

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років , але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою.

, але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою. Більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.

Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР. Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.

Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірнокарабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.

так званої Нагірно-Карабаської Республіки. Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол , який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.

, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, зокрема й серед цивільного населення.