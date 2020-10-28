Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав до суду на французький сатиричний журнал Charlie Hebdo. Все через карикатуру з його зображенням, яку там опублікували. Ердоган назвав її "кримінальним наклепом".

Скаргу президент Туреччини подав до прокуратури Анкари. У документі він окремо зазначив керівництво журналу та самого карикатуриста, повідомило видання Anadolu.

Детальніше Після міжнародного конфлікту журнал Charlie Hebdo вийшов з карикатурою на Ердогана

Також у скарзі заявили, що карикатура "не підпадає під дію свободи слова". Прокуратура Анкари вже почала кримінальне розслідування щодо цієї ситуації. Керівництво Charlie Hebdo звинувачують в образі президента. Згідно з турецьким законодавством – такі дії є правопорушенням.

Що було зображено на карикатурі

Скандал навколо Charlie Hebdo спалахнув 28 жовтня. Журнал зобразив Ердогана, який сидить в кріслі. Президент одягнений лише в трусах і білій футболці. На картинці він тримає напій, а поруч з ним намальована мусульманка. Саме їй Ердоган задирає іншою рукою одяг. При цьому президент нібито вигукує: "У-у-ух! Пророк!".



Карикатура з зображенням Ердогана у французькому журналі / Фото Charlie Hebdo

Чому з'явилась карикатура

Річ у тім, що між Францією та Туреччиною спалахнув міжнародний конфлікт. Все через висловлювання Ердогана на адресу Еммануеля Макрона. Нагадаємо, він сказав, що президенту Франції "треба перевірити психічне здоров'я". Такою заявою Ердоган відповів на те, що Макрон хоче змінити політику щодо мусульманської меншини.

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