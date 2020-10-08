Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Вірменію в тому, що держава хоче спровокувати на Південному Кавказі масштабний конфлікт. Ердоган стверджує, що вірмени перебувають у відчаї.

Міжнародна спільнота використовує подвійні стандарти у випадку з Нагірним Карабахом. Про це Ердоган розповів в інтерв'ю катарській газеті The Peninsula.

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На думку Ердогана, Вірменія проявляє ворожість до турків за будь-якої нагоди.

Ця поведінка Вірменії є доказом, що вона хоче створити в регіоні зону масштабного конфлікту,

– каже він.

Ердоган вважає, що саме Вірменія заважає встановити мир і спокій в регіоні.

Також турецький лідер заявив, що Азербайджан повертає собі окуповані території. І закликав світову спільноту відмовитись від подвійних стандартів та зробити щось для припинення окупації Нагірного Карабаху Вірменією.

Що відбувається у Нагірному Карабаху

27 вересня на території Нагірного Карабаху відновилися бойові дії Вірменією та Азербайджаном.

Обидві держави ввели режим воєнного стану.

За перший тиждень боїв вже загинули десятки військових і цивільних людей, сотні – отримали поранення.

Міжнародна спільнота закликає негайно припинити бойові дії.

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