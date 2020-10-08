"Хоче створити зону масштабного конфлікту": Ердоган звинуватив Вірменію
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Вірменію в тому, що держава хоче спровокувати на Південному Кавказі масштабний конфлікт. Ердоган стверджує, що вірмени перебувають у відчаї.
Міжнародна спільнота використовує подвійні стандарти у випадку з Нагірним Карабахом. Про це Ердоган розповів в інтерв'ю катарській газеті The Peninsula.
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На думку Ердогана, Вірменія проявляє ворожість до турків за будь-якої нагоди.
Ця поведінка Вірменії є доказом, що вона хоче створити в регіоні зону масштабного конфлікту,
– каже він.
Ердоган вважає, що саме Вірменія заважає встановити мир і спокій в регіоні.
Також турецький лідер заявив, що Азербайджан повертає собі окуповані території. І закликав світову спільноту відмовитись від подвійних стандартів та зробити щось для припинення окупації Нагірного Карабаху Вірменією.
Що відбувається у Нагірному Карабаху
- 27 вересня на території Нагірного Карабаху відновилися бойові дії Вірменією та Азербайджаном.
- Обидві держави ввели режим воєнного стану.
- За перший тиждень боїв вже загинули десятки військових і цивільних людей, сотні – отримали поранення.
- Міжнародна спільнота закликає негайно припинити бойові дії.
Основне про конфлікт у Нагірному Карабасі
- Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабаху та семи районів в результаті конфлікту з вірменським населенням регіону та Вірменією.
- До поточного відновлення бойових дій переговорний процес йде за посередництва мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США.
- Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську Республіку стороною конфлікту та відмовляється вести з нею перемовини.